Eerste Belgische hyperbalveld komt in Harelbeke: “We willen mee zijn met hype”

Bij Paintball Club Harelbeke zijn er grote plannen: ze willen namelijk een hyperbalveld aanleggen. Hyperbal is een variant van paintball, met obstakels op het hele veld. Het zou het eerste veld in België zijn. Het veld zou in september klaar zijn.

Hyperbal zit dik in de lift als variante op paintball. “Men komt al jaren snel uit bij paintball als je eens een unieke sport wil beleven. Nu de variante hyperbal scoort, willen we mee zijn”, duidt voorzitster Valérie De Praitere van Paintball Club Harelbeke, die ruim 50 leden telt. Het is een competitief gebeuren waarbij twee teams elkaar bekampen tussen verplaatsbare obstakels. Typerend voor een hyperbalveld zijn de materialen die gebruikt worden voor het creëren van de vaste obstakels. In de meeste gevallen worden uitsluitend gegolfde kunststofbuizen gebruikt variërend in diameter. Deze buizen worden in de Verenigde Staten gebruikt voor het aanleggen van rioleringen en voor het afvoeren van water bij drainage. “Deze buizen zijn hier praktisch niet te verkrijgen. De vaste hindernissen moeten bij ons na elke training verwijderd worden. Wij dachten aan zo’n 25 opblaasbare obstakels die we kunnen opvullen met bijvoorbeeld een speciale materie of isoleermateriaal. Zo kunnen ze blijven staan en zijn ze gemakkelijk hanteerbaar als we ze willen verplaatsen om een nieuw parcours op te stellen.”

De interesse in paintball en hyperbal blijft toenemen

Familiecup

Het terrein van Paintball Club Harelbeke ligt op de site van het Forestierstadion. Daar komt nu het nieuwe veld. “We gaan dit promoten op onze opendeurdag van 21 augustus en proberen de mensen warm te maken voor onze sport”, zegt Valérie. “We denken nu al aan een Familiecup te starten waar families uit Harelbeke het tegen elkaar kunnen opnemen. In een andere versie kan dat ook voor scholen of verenigingen uit de regio die het tegen elkaar willen opnemen. Voor ons is het nu het moment om in dit nieuwe veld te investeren omdat we zien dat de interesse bij paintball blijft toenemen en nu ook hyperbal. Maar iedereen is welkom voor paintball of hyperbal. Wie geen 16 jaar is, mag onder begeleiding spelen.” Het hyperbalveld dat op het competitieveld komt, zou in september klaar moeten zijn. Het tweede veld is een recreatief veld.