Eerste activiteit ten voordele van jonge trialkampioen Jitse Den Baes: Eetfestijn voor artiest op motor

Jitse Den Baes (19) heeft in de trialwereld al heel wat bereikt. Zo kon hij zich al eens tot Belgisch kampioen kronen, en vorig jaar behaalde hij vijf overwinningen en negen podiums. Redenen genoeg, zo vond hij, om eens een eetfestijn te organiseren. Op zaterdag 21 januari is het zover, in De Verrekijker.

“In 2019 begon ik in de motorsport door te gaan kijken naar de trial op de Hille”, vertelt Jitse. “De liefde voor de motorsport volgde vlug en ik begon sporadisch met een crossmotor te rijden. De trial bleek echt iets voor mij te zijn. Het een behendigheidssport, en zowel op mentaal als fysiek vlak is het een uitdaging. Het wordt ook wel eens de leerschool van de motorsport genoemd.”

“Ik beschik over een motor die speciaal gemaakt is om stenen en smalle obstakels te trotseren. Je moet een parcours afleggen met zo weinig mogelijk strafpunten. Een strafpunt krijg je door een voet aan de grond te zetten. Als piloot geef ik bij elke wedstrijd het beste van mezelf en ik zet iedere week mijn motor op punt om mechanische schade zoveel mogelijk te beperken. Mijn vader Jurgen rijdt telkens mee met drank en de nodige materialen. Mijn mama Vicky Dobbelaere is mijn mentale support en helpt ook mee bij de administratieve taken.”

Jitse werd Belgisch kampioen bij het groen spoor en behaalde nog tal van schitterende resultaten. Hij werd vicekampioen van Vlaanderen bij de junioren, vicekampioen van West-Vlaanderen bij de junioren, nam deel aan het EK in Bréal-sous-Montfort en eindigde er als zevende. Vorig jaar behaalde hij vijf overwinningen en negen podiums.

Met afterparty

“Na vier jaar actief te zijn in het sport heb ik samen met mijn ouders de vzw JDB Racing opgericht. De eerste activiteit die wij organiseren is een eetfestijn, op zaterdag 21 januari. Om 19 uur is iedereen welkom in De Verrekijker. Op het menu staat stoofvlees of vol-au-vent met frietjes. Aanwezigen kunnen hun kans wagen in de tombola en genieten van de afterparty met dj Misa”, besluit de jonge trialmotorrijder.

Kaarten kosten 20 euro voor volwassenen, kinderen tot 11 jaar 13 euro. Meer info of kaarten reserveren: administratie@denbaesjurgen.be.