‘Eernegem Leeft’ pakt voor de tweede keer uit met kerstmarkt

Op maandag 26 december organiseert ‘Eernegem Leeft’ voor de tweede keer een kerstmarkt. Net zoals in 2019 zorgen de organisatoren voor optredens en randattracties. En ook net zoals vorige keer doen ze een oproep aan standhouders om deel te nemen. Daarmee mikken ze vooral op lokale verenigingen die zo zelf hun kas wat kunnen spijzen.

“Onze organisatie ‘Eernegem Leeft’ bestaat al meer dan 10 jaar”, weet woordvoerder Koen Jonckheere. “Vier jaar geleden was er een splitsing en ging ‘Eernegem Koerst’ haar eigen weg bewandelen. We hebben nu zowat een jaar de status van vzw en kort samengevat is het doel daarvan het organiseren van evenementen om de beleving in het centrum van Eernegem te verbeteren. Op ons programma staan jaarlijks vier evenementen. In 2019 zijn we gestart met een kerstmarkt, en waren we aangenaam verrast door de respons”, klinkt het.

Oproep

“Vandaar dat we dus nu opnieuw, na een coronapauze van twee jaar, een oproep doen naar de plaatselijke verenigingen om een eigen stand te komen open houden en zo mee te werken aan de beleving. Wij zorgen voor elektriciteit, de vuurkorven en logistieke steun, onder de vorm van tafels en stoelen. Die reserveren wij op onze beurt bij de uitleendienst van de gemeente. Wij zorgen ook voor de muziek. Zo hebben we dit keer coverband CasaDuweau op de affiche gekregen. Het is een tweekoppig bandje uit Houthulst dat bestaat uit Sven Vandermeersch en Stef Vancoillie. Naast covers wagen ze zich ook aan enkele eigen nummers. Met daarnaast nog DJ IN-motion zijn we verzekerd van ambiance. Er zijn nog enkele plaatsen voor verenigingen/standhouders over. Informatie en inschrijving via eernegemleeft@hotmail.com.”

De kerstmarkt gaat door op de markt in Eernegem vanaf 15 uur. De toegang is gratis.