E3 Saxo Classic Harelbeke pakt uit met helikoptervluchten en luchtdopen

Op 28 maart kunnen de wielerliefhebbers dit jaar de E3 Saxo Classic Harelbeke vanuit de lucht bekijken. Toran Heli Services & Academy biedt deze mogelijkheid aan. “We willen hiermee extra beleving creëren voor het publiek”, aldus Jacques Coussens van E3.

De E3 Saxo Classic zou de E3 Saxo Classic niet zijn mocht er geen ‘last minute’ verrassing uit de lucht komen vallen. De verrassing is dat de wielerliefhebbers en andere bezoekers een helikoptervlucht kunnen boeken om boven de E3 Arena te cirkelen aan de start- en aankomstplaats en boven het parcours doorheen Vlaanderen. “We bieden dit evenement voor de eerste keer aan. Het is onze bedoeling daarmee extra beleving te creëren voor ons publiek, dat toch telkens met enkele duizenden aanwezig is”, duidt Jacques Coussens, woordvoerder en bestuurslid van E3 Saxo Classic. De plaats van de start- en aankomstplaats van de helikopters is op enkele tientallen meter naast Café De Ratte, met name het voetbalterrein achter de VIP-tenten. Deze exclusieve luchtdopen duren elk 6 minuten en geven deelnemers een adembenemend uitzicht op het parcours en de omgeving van een van de mooiste voorjaarsklassiekers ter wereld. Het parcours is 208 kilometer lang met 17 hellingen waaronder de vier belangrijkste: Paterberg, Oude Kwaremont, E3 Col, en Tiegemberg.

Deze vluchten worden gedaan door Toran Heli Services & Academy uit Wevelgem. Voor deze vluchten kan nog tot en met donderdag 27 maart om 18 uur gereserveerd worden. Dit kan online via www.toran.be. Als er op 28 maart eventueel nog plaatsten mochten vrij zijn, kan ter plekke nog een vlucht geboekt worden. Een vlucht kost 95 euro. Er zijn voor de snelle beslissers nog 7 plaatsen vrij om 13.20 uur, 9 om 13.40 uur, 8 om 14 uur en 7 om 14.20 uur. “Het wordt spectaculair om over het typische Vlaamse landschap te cirkelen boven deze klassieker”, aldus Coussens. “Misschien zal ik meegaan, maar ik ben het nog niet zeker. Het geluid van die helikopter die boven de start komt hangen, dat is echt om kippenvel van te krijgen. Dat is het signaal voor de hele stad: er is koers vandaag”, zegt Thomas Guillemyn, schepen van Feestelijkheden. “Ik kijk uit naar deze wielerhoogdag.”