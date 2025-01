Duin-Strand-Poldertocht viert 15de editie

Op zondag 2 februari is er de 15de editie van de Duin-Strand-Poldertocht: een uitdagende en sportieve ervaring voor mountainbikeliefhebbers van alle niveaus. Er is dit jaar ook een aangepaste Kidstour en een nieuwe start- en aankomstzone.

De Duin-Strand-Poldertocht is een organisatie van stad Nieuwpoort en mountainbikeclub Jeanne Panne Bikers. “De Jeanne Panne Bikers is een club uit Nieuwpoort en de samenwerking verloopt uitstekend”, vertelt Jos Van Acker van de sportdienst in Nieuwpoort. “Zij kijken voor het parcours en de bar en wij helpen hen met de nodige faciliteiten en aanvragen. Het is opnieuw een gevarieerd parcours met strand, duinen en bos.” Tijdens de toertocht kunnen mountainbikers kiezen uit een parcours van 30, 40, 55 of 62 km. Ook aan inclusiviteit wordt gedacht, want er is een speciaal begeleid parcours van 35 km voor handfietsers. Zij beginnen om 9.30 uur. “Dit is ook een mooi verhaal en vrij zeldzaam. Hiervoor is er een samenwerking met de handbikeclub. Handbiker Ward D’Hulster zit in de sportraad.” Voor de kortste route en het handcyclingparcours is één bevoorrading voorzien, terwijl de langere routes onderweg twee bevoorradingspunten hebben.

Er zijn ook twee nieuwigheden: de kidstour om 10.30 uur en de nieuwe start- en aankomstzone. “De jongste fietsers mogen zich verwachten aan een leuke kidstour van 12 km, waarbij professionele ondersteuning wordt voorzien.”

Alle toertochten starten en eindigen aan de Jeugd- en Sportarena op het stedelijk sportpark. “De voorbije jaren was het nog aan de oude sportzaal bij het zwembad. Voor corona hadden we 1.000 inschrijvingen, nu mikken we op 800 sportievelingen. Het weer speelt een belangrijke rol. Het WK veldrijden in het Franse Liévin zal worden uitgezonden op groot scherm. We tellen zondag 40 tot 50 medewerkers van de stadsdiensten en de mountainbikeclub.”

De deelnameprijs voor sporters met vergunning bedraagt 5 euro, fietsers zonder vergunning betalen 6 euro inschrijvingsgeld. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Inschrijven gebeurt ter plaatse. (API)

Info: www.nieuwpoort.be/mtb-toertocht