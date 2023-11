Dropping café De Platse trommelt opnieuw honderden wandelaars op

270 wandelaars zakten recent af naar café De Platse in Rollegem voor de jaarlijkse dropping. Door de regenbuien van de voorgaande dagen kwam een dertigtal wandelaars niet opdagen. Nochtans bleef het die avond droog, waardoor de organisatie opnieuw kon spreken van een geslaagde editie.

Met minibusjes werden de deelnemende groepen gedropt in de Loofstraat in Kortrijk. Na een stevige vijftien kilometer kwamen de wandelaars aan op de eindbestemming: café Panorama in Zwevegem.

Onderweg moesten de deelnemers hun speurneus opzetten om de weg te vinden via foto’s, pijlen of stukken tekst. Aan de verschillende tussenstops stonden verschillende snacks en opdrachten hen op te wachten. (SV/gf)