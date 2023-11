Dries D’hondt van ‘t Spelgeweld heeft ruim 2.500 spelletjes op voorraad en doet ons geschenktips voor eindejaar cadeau

Drie jaar geleden opende Brecht D’hondt – uit Lendelede afkomstig – ‘t Spelgeweld in de Noordstraat 41 in Roesselare. “Het was net voor de tweede lockdown. We waren twee dagen open en mochten meteen weer de deuren sluiten.” Maar niettemin heeft de zaak ondertussen een trouw cliënteel uitgebouwd. “Dat zijn mensen uit Roeselare, maar soms ook van een eindje daarbuiten. Je hebt natuurlijk ook niet zoveel winkels als de onze”, zegt de minzame winkeluitbater.

Verder in de Noordstraat was vroeger nog een gelijkaardige zaak. “De uitbater van toen werkt nu hier vaak nog mee als flexi-job. Het bloed blijft dus kruipen waar het niet gaan kan.” In ‘t Spelgeweld kun je haast alle spelletjes vinden: van de bordspellen voor families tot echte expertenversies, rollenspellen, wargames, ruilkaart- en miniatuurspellen, hobbymateriaal…

Heel het jaar door is het een komen en gaan in de winkel, maar natuurlijk zijn er ook de drukkere periodes. De vakanties zijn drukker, omdat er dan meer tijd is om een spel te spelen, maar ook bij communies en de eindejaarsfeesten mogen Brecht en co een tandje bijsteken. Terwijl pakweg Monopoly, Levensweg en andere Stratego’s jarenlang de klassiekers waren en bleven, werden zowat twee decennia geleden de nieuwe klassiekers geboren genre Ticket to Ride, Catan en Carcassone. “En sindsdien is het enthousiasme rond bordspellen alleen maar gegroeid. Er zijn er ook ontzettend veel bijgekomen. In onze zaak hebben we er zowat 2.500. Die heb ik natuurlijk niet allemaal zelf gespeeld, maar door de uitleg op de doos te lezen weet ik al snel welke richting ze uitgaan. Iemand die hier op zoek is naar een spel – voor zichzelf of iemand anders – kunnen we ook met een drietal gerichte vragen naar de juiste categorie leiden.”

Tips voor eindejaar

In totaal vind je in ‘t Spelgeweld zowat 10.000 verschillende items terug. “En op de webshop zijn dat er nog een pak meer.” Maar in ‘t Spelgeweld kun je ook terecht om effectief een spel te gaan spelen. “Iedere vrijdagavond tot middernacht en zaterdagnamiddag tot 18 uur wordt er gespeeld. We hebben hier een bibliotheek waar de spelers uit kunnen putten. Het spelen is gratis, enkel vragen we om zelf geen drank mee te brengen maar hier iets te consumeren. Sommigen komen in groep naar hier, anderen leren elkaar hier kennen of spreken af via sociale media.”

Met de feesten en de cadeautjesperiode in aantocht, is het straks ook weer wat drukker in de winkel in de Noordstraat. “Vooral de categorie die qua kostprijs rond de 25 euro draait, doet het dan echt goed. Wat dit jaar zal scoren? Wel, er is een opvolger van Kluster op komst. Ik heb er daar in tweeënhalf jaar zowat 600 van verkocht, begin december moet Kluster Duo arriveren. Een ander spel dat zeker goed zal scoren, het werd al in Nederland onder de prijzen bedolven, is Mycelia. En als ik nog een tip mag geven dan wel deze: Orbito, een strategisch spelletje om met zijn tweeën te spelen. Het is altijd tof om een spel cadeau te doen.”

Passage op Jaarbeurs

Het garandeert ook uren spelplezier. Ook Brecht D’hondt (39) is nog altijd even gebeten door de microbe. “Het begon al van jongs af aan. Iedereen heeft zo wat zijn favorieten, ik heb het zelf te pakken voor de zwaardere thematische bordgames.”

Dit jaar maakte ‘t Spelgeweld ook een passage op de Jaarbeurs. “Op 1 november waren we daar voor één dag te gast. En dat om onze hobby te promoten. Het was niet de bedoeling om te verkopen, maar om de mensen warm te maken. En we hebben heel wat goede commentaren gekregen. Volgend jaar doen we het misschien wel opnieuw.”