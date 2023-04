Drieduizend liefhebbers aan de start in Brugge voor Ronde van Vlaanderen Cyclo

Zondag is het aan de profs maar zaterdagochtend vertrokken in Brugge al zo’n drieduizend liefhebbers voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo. Het druilerige regenweer kon het enthousiasme niet drukken.

Om 7 uur zaterdagochtend gingen op de Markt in Brugge de eerste liefhebbers van start voor de ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo’: het wielerevenement voor liefhebbers dat aan de ‘echte Ronde’ op zondag voorafgaat. De deelnemers hebben de keuze uit vier afstanden: 75, 144, 177 of 242 kilometer. Het zijn enkel de deelnemers aan deze laatste, grootste afstand die vanuit Brugge van start gaan, de rest start en finisht in Oudenaarde.

Ondanks het druilerige regenweer gingen in Brugge tussen 7 en 8 uur toch zo’n drieduizend renners van start. Het gros daarvan koos ervoor om zo vroeg mogelijk van start te gaan om toch zeker binnen tijd aan de meet te komen in Oudenaarde. Omringd door vuurwerk naast de startboog en onder aanmoediging van burgemeester Dirk De fauw, die het startschot gaf, vatten ze de lange tocht aan.

Peter Willems, Mieke Reubens, Elsie Persyn en Bart Depoorter © Davy Coghe

Met zowel ouderen en jongeren, vrouwen en mannen was het een erg divers deelnemersveld dat in Brugge aan de start kwam. Onder de deelnemers troffen we onder meer het echtpaar Peter Willems en Mieke Reubens uit Knokke-Heist. Mieke fietst wel vaker bij de dameswielerclub De Beuterblommen uit Oostkerke en ook Peter springt wel vaker op de koersfiets.

Ze kwamen aan de start samen me het bevriende koppel Elsie Persyn en Bart Depoorter uit Beernem. “Het is de eerste keer dat we deelnemen aan deze Ronde van Vlaanderen voor liefhebbers”, vertelde Peter, die beroepshalve actief is bij de Lokale Politie van Brugge. “Het weer zit niet helemaal mee, maar de sfeer zit goed en we zijn er klaar voor!”

Zondagochtend zal de Markt in Brugge ook al vroeg vollopen met wielerliefhebbers want dan komen om 10 uur de profs aan de start voor het echte werk.

(PDV)