Drie weken schaatsplezier op marktplein

Van vrijdag 14 februari tot zondag 9 maart kan je weer schaatsen op het marktplein. “Tijdens de schooluren is de ijspiste gereserveerd voor scholen. Op weekdagen openen we om 16 uur de deuren voor het grote publiek en op woensdag om 12 uur. In het weekend en in de krokusvakantie kan je elke dag schaatsen vanaf 10 uur”, klinkt het bij de uitbaters. “Elke zaterdag en zondag is er om 10 uur schaatsgewenning en op woensdag organiseren we vanaf 14 uur een kinderdisco met gratis grime. Ten slotte vindt er elke vrijdag vanaf 17 uur een afterworkparty plaats. Info: Facebookpagina IJspiste Maldegem. Groepen kunnen ook reserveren op 0491 63 14 08. (MIWI/foto MIWI)