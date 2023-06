Drie vrienden organiseren padelfestival ‘in Wimbledon-stijl’

Op zaterdag 8 juli vindt bij Arenal Waregem het padeltornooi Queen’s Club plaats. “Noem het gerust een padelfestival, we spelen vol in op een unieke beleving op en naast het veld”, klinkt het bij organisatoren Tanguy Vermeeren, Dempsey Vervaecke en Roger Fuchs. Spelers en toeschouwers volgen de witte dresscode, naar het voorbeeld van het prestigieuze Wimbledon-tennistornooi.

De drie sportievelingen leerden elkaar de afgelopen jaren al padellend beter kennen. Na honderden partijtjes kwamen ze op het idee om een eigen event in het leven te roepen. “We bedachten een origineel concept”, vertelt Tanguy. “Gebaseerd op het grastornooi van Wimbledon organiseren we binnenkort een padeltornooi met een verplichte witte dresscode. Op die manier creëren we een leuke retrovibe.”

Gevarieerd deelnemersveld

In totaal nemen er op 8 juli maar liefst 256 padelspelers deel in 64 verschillende teams. De beginnende en geoefende recreanten bekampen elkaar in de rising star-reeks. In de all stars-competities kruist de Belgische padeltop de degens. Beide kampioenschappen worden opgedeeld in vrouwen- en mannenreeksen. “We ontvangen een gevarieerd deelnemersveld en mikken qua publiek op 18+.”

De organisatoren spreken liever over een padelfestival. “Onze opzet is om goede padel te combineren met een heel leuke sfeer, en dat de hele dag door”, duidt Dempsey. “We focussen ons sterk op het randgebeuren met een gezonde lunch, een uitgebreide bar en dj’s vanaf 10 uur ’s ochtends. Op de line-up prijken enkele vaste waarden uit de streek. En dankzij Aqualex is er de hele dag door gratis water beschikbaar.”

Na de finales rond 18 en 19 uur loopt het feest nog even verder. Om middernacht verlaten de witte padelgarde en meute toeschouwers de blauwe padelvelden van Arenal in de Franklin Rooseveltlaan 155.

Goede doel

“We voorzien trouwens ook gadgets, die passen bij de witte retrostijl van Wimbledon. Want de ambiance van het festival moet echt bijblijven; volgend jaar organiseren we met plezier een tweede editie van Queen’s Club.”

Met het event steunen de drie bovendien De Hoge Kouter, dat ondersteuning en zorg biedt aan jongeren met bijzondere noden.

Meer info vind je op www.queensclub.be of op de gelijknamige Instagram- en Facebookpagina.