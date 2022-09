Drie nieuwe schaaktafels in Baron Ruzettepark in Brugge

In het Baron Ruzettepark in Brugge werden drie nieuwe schaaktafels geplaatst. “Het voorstel om meer schaaktafels in het Openbaar Domein te plaatsen kwam van de Koninklijke Brugse Schaakkring, die hiermee verschillende schaakactiviteiten wil organiseren” vertelt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Er werden drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark geplaatst, twee meter van elkaar, zodat het onderhoud van het gras kan gebeuren. De initiële vraag was om deze schaaktafels in het Minnewaterpark te voorzien. Aangezien dat Brugse park een volledige heraanleg krijgt, was dat nog nog niet mogelijk.

Groot bord

“We plannen voor het Minnewaterpark twee pleintjes, een nieuw wandelpad en een brugje in cortenstaal over de gracht richting het plein. Extra straatmeubilair zal uitnodigen om in het park te vertoeven. Ook schaaktafels zullen schaakfanaten uitnodigen om het park te bezoeken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Het grote schaakbord, dat momenteel in het Minnewaterpark staat, wordt weggehaald tijdens de heraanleg. Er komen een aantal nieuwe schaaktafels ingewerkt in ronde picknicktafels. Het is de bedoeling om ze ter hoogte van het Dolomietplein te plaatsen.

Koning Albert I-park

Ook in het koning Albert I-park zullen drie tafels worden geplaatst naast het wandelpad richting Concertgebouw. Dit gebeurt van zodra de groenaanleg af is, wat voor de eerste helft van december voorzien is. “Daar zijn het drie grote tafels met ingelegd drie schaakborden. Dat is ideaal voor een toernooi met negen personen”, aldus de schepen.