Drie nieuwe ridders verkozen tijdens Boter-en Kaasfeesten in Diksmuide

Op pinstermaandag, 29 mei, werden in Diksmuide voor de 47ste keer de Boter- en Kaasfeesten gevierd. Het weer zat mee en heel wat mensen kwamen naar de markt in Diksmuide afgezakt om te genieten van het folkloristische gebeuren, te kuieren rond de kaas- en zuivelstanden en de vele randanimaties. De hoogtepunten waren de kaasworpen vanop het stadhuis, het kaasbuffet, de intronisatie van de drie nieuwe ridders en het optreden van Margriet Hermans en dochter Celien Deloof.

Het werd een gezellige dag voor groot en klein. De drie nieuwe ridders dit jaar zijn Christian Köck, Patrick Mestdagh en Tine Denoo. Christian Köck is de burgemeester van de zustergemeente Rottach-Egern en hij is actief lid van het vrijwillige brandweerkorps. Patrick Mestdagh is luitenant-kolonel stafbrevethouder, en Tine Denoo ontwikkelde samen met haar echtgenoot en drie zonen een 30-tal kaassoorten met melk van eigen koeien. Daarnaast heeft Tine een hoevewinkel en het gezin stelt de boerderij open voor het publiek. Na de traditionele kaasproeverij, volgde de ridderslag met het zwaard. De nieuwe ridders trokken vervolgens de traditionele boezeroen, de rood gestipte sjaal en de Veurnse pet aan. De nieuwe ridders deden vervolgens een rondgang over de markt onder begeleiding van de Kaasfanfare. Daarna werd de hele dag verder gezellig gefeest. (ACK)