Drie dagen petanque aan het kerkplein

In augustus ontbreekt het in de gemeente niet aan activiteiten, en Dries en Charlotte van het Bockor Café doen daarvoor zeker hun best. Ze verwennen al wie petanque wil spelen en op een deel van het kerkplein werd er drie dagen lang verwoed gespeeld. “We konden 24 ploegen van drie mensen inschrijven, en die hebben voor sfeer en ambiance gezorgd, én voor spannende wedstrijden” zegt een tevreden Charlotte Verbeke.

En de uitslag? No Eyes won de finale tegen Boem Patat. Met een verzorgde barbecue onder de kerktoren werd de driedaagse afgesloten. (foto JM)