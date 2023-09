Dominiek Savio zoekt duurzame manier om zwembad open te houden: “Alternatieven niet haalbaar”

Afgelopen week ging het zwembad van Dominiek Savio terug open voor de bewoners en leerlingen. Het zwembad was vorig schooljaar gesloten door de stijgende energieprijzen maar is nu dus heropgestart.

“De energieprijzen swingden vorig jaar de pan uit en dus lieten we een simulatie uitvoeren die aantoonde dat de energiekosten vijf keer duurder zouden zijn. We hebben toen de moeilijke keuze gemaakt om het zwembad tijdelijk te sluiten”, zegt coördinerend directeur Kaat Delrue. “Ondertussen zijn we samen met een studiebureau op zoek naar manieren om het zwembad duurzamer te maken. We kijken na wat er moet gebeuren om er in de toekomst voor te zorgen dat het zwembad open kan blijven en of dit een haalbare investering is. In afwachting van deze studie openen we de komende twee jaar voor een beperkte periode, van september tot de krokusvakantie. We kiezen voor deze periode omdat we in de winter nood hebben aan meer sportinfrastructuur en omdat het op temperatuur krijgen van het water in de zomer minder energie kost. Voorlopig stellen we het zwembad nog niet open voor een ruimer publiek want dan hebben we heel wat extra personeel nodig dat onder andere de kleedkamers schoonmaakt. Gidos, de g-sportvereniging waarbij mensen met een beperking ook kunnen aansluiten in de zwemclub, kunnen wel gebruik maken van het zwembad. We bekijken samen met de gemeente Hooglede of en wanneer we het zwemmen voor externen weer kunnen opstarten.”

De leerlingen van de basisschool, secundaire school en volwassen bewoners van Dominiek Savio zijn zeker gebaat met de heropening van het zwembad. “Voor elke leerling hier staat wekelijks een les in het zwembad ingepland in het lessenrooster. Tijdens de sluiting hebben we geprobeerd om alternatieven te zoeken maar de mogelijkheden om te gaan zwemmen in reguliere zwembaden zijn beperkt. Vaak zijn zelfs nieuwe zwembaden helemaal niet aangepast. We botsten ook op de grote vervoerskost en het aantal personeelsleden dat we nodig hebben om mensen in het water te begeleiden. Hier hebben we alle materiaal en voldoende mensen wat maakt dat we heel blij zijn dat het zwembad terug kan openen. We merken een grote steun van de directie die achter het belang van de zwembad staan”, vertelt sportleerkracht Isabel Schapdryver.

Zelfbeeld

Het zwembad van Dominiek Savio draagt bij tot het welbevinden van de leerlingen. “Nu mijn collega en ik weer aan de slag kunnen in het zwembad, merken we hoe hard de leerlingen het gemist hebben. Eenmaal in het zwembad voelen ze zich echt vrij in het water. Voor leerlingen in een rolwagen bijvoorbeeld is een zwembad de enige plaats waar ze zelfstandig kunnen bewegen of stappen. Doordat het water ook warmer is dan in een normaal zwembad, kan het lichaam hier optimaal ontspannen. Door de aangename temperatuur ervaren ze minder spierspanningen. Door de inspanning in het water kan het lichaam zich ontspannen. Wat voor sommige kinderen en jongeren niet lukt op het droge in een gewone sportles, is wel mogelijk in het water”, gaat kinesitherapeute Katelijne Bullynck verder.

Dominiek Savio wil zich profileren als een sport-actieve school, ook al lijkt dat geen evidente keuze voor een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking ondersteunen. “We ervaren dagelijks hoe bewegen en zwemmen bijdragen tot een positief zelfbeeld en merken dat leerlingen die lang in het regulier onderwijs meedraaiden, vaak zelden een zwembad betraden. Ook met het gezin naar een zwembad trekken in de vakantie is bijvoorbeeld een grote uitdaging. Heel begrijpelijk want het is niet evident om met een beperking een gewoon zwembad te betreden. We kijken uit naar een nieuw schooljaar met veel beweegkansen en doen er alles aan om het zwembad maximaal ter beschikking te stellen”, klinkt het. (EVG)