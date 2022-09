Doggy splash zorgde voor een overrompeling

Kermiszondag was niet alleen een hoogdag voor de feestende Izegemnaren maar ook de viervoeters waren aan het feest. Het stadsbestuur had als naar jaarlijkse gewoonte het open zwembad, dat straks sluit voor één keer open gezet voor alle baasjes met viervoeters. Ze konden er naar hartenlust zwemmen en zich helemaal uitleven met hun soortgenoten en hun baasjes.

Het weer was bijzonder mooi, zeg maar zomers warm, het ideaal weer voor een frisse duik in het ruime sop. Wie echter dacht er meteen te kunnen aan beginnen had het bij het verkeerde eind. Er stond bij onze aankomst een ellenlange file van meer dan honderd meter. De file was zo lang dat sommigen bij hun aankomst het niet meer zagen zitten toen ze de wachtende menigte zagen en onmiddellijk rechtsomkeer maakten. Zo rond de klok van 16 u waren al 600 viervoeters met hun baasjes de toegang gepasseerd en konden aan hun zwemavontuur beginnen.

Sommige baasjes kwamen met hun hond van heel ver. Niels Devos kwam uit het verre Berlare om met zijn Micky een duik te kunnen doen in het schitterende zwemwater. “Ik vond dit zo’n mooi initiatief dat ik meteen de wagen ben ingesprongen om mijn huisdier dit pleziert te gunnen.Mooi initiatief maar ik vind het wel een beetje te druk”. De organisatorenhadden ook voorzien in een dierenarts die kon optreden wanneer één of anderviervoeter zich had bezeerd.

Of zij al heel wat te doen had ? “Eigenlijk niet. Een paar gescheurde nageltjes en een verzwikt pootje, meer is er tot nu nog niet gebeurt. Gelukkig blijven vechtpartijen tussen de viervoeter uit. De baasjes zijn zeer gedisciplineerd. (CLY)