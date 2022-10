DJ Clo-Clo viert 50 jaar plaatjes draaien met fuif in feestzaal ’t Park: “Misschien wel start van Clo-Clo 3.0?”

Op 29 oktober is het een niet-te-missen Party voor al wie DJ Clo-Clo kent. Na een paar ‘duwtjes in de rug’ en een succesvolle try-out, pikt Claude Vansteenbrugge of Clo-Clo, zoals hij in de brede omgeving gekend staat, de draad weer op als dj met een grote comeback in feestzaal ’t Park in Tiegem.

Het was Sabine Forment, de huidige vriendin van Claude Vansteenbrugge, die de Krant van West-Vlaanderen enthousiast berichtte over de nakende fuif van Clo-Clo. “Het begon vijftig jaar geleden als dj in de streek Anzegem, Avelgem, Waregem en Wortegem-Petegem, waar Claude onder meer vaste dj was in dancing Riva in Kaster”, aldus Sabine Forment (63). “Nadat het noodlot toesloeg, kriebelt het sinds een jaar terug om zijn discobar te laten swingen en ondertussen heeft Clo-Clo de smaak weer volop te pakken!”

Eerste transistorradio

De muziekmicrobe had Claude Vansteenbrugge (67) al van kleins af aan te pakken. Zijn vader was muzikant en speelde tuba bij twee harmonies en zijn zussen en broers hadden wel wat plaatjes. “Vooral 78-toeren platen draaiden we toen”, begint Claude, die opgroeide op het Statieplein in Anzegem als jongste van acht kinderen. “Verder werd er bij ons thuis altijd naar de radio geluisterd. Toen ik acht jaar was, kreeg ik mijn eerste transistorradiootje en Pick-Up.”

Na de lagere school in Gijzelbrechtegem ging het richting Kortrijk naar het VTI en VHTI. “In 1975 had ik mijn diploma ‘Graduaat Elektronica’ op zak en tijdens de vakanties was ik van 1970 tot 1975 werkzaam als garçon in Hotel/Restaurant ‘Les Bleuets’ in Blankenberge. Daar schuimde ik met mijn werkmakkers na onze uren de discotheken af op zoek naar de beste hits. Met de centen die we toen verdienden, werden de eerste onderdelen voor een discobar gekocht en van het een kwam het ander.”

Live publiek

In 1972 werd onder de naam Clo-Clo voor het eerst voor een live publiek opgetreden. “Dat begon op de fuiven van de Chiro en in de studentenclub”, herinnert Clo-Clo zich nog. “Ook op een klasfuif en bij elke gelegenheid grepen we de kans om plaatjes te draaien zoals ook in het zaaltje van café De Linde in Wortegem. Dat werd door mijn zus Huguette zaliger uitgebaat in die tijd.”

In 1975 was Clo-Clo voorgoed gelanceerd toen hij van Danny Vandewalle zaliger, de uitbater van dancing Riva in Kaster, de kans kreeg als dj. Samen met zijn drie vrienden Ricky, Fluppe en Stevie gingen ze van start. “Het was een groot succes”, weet Claude. “Na een aantal maanden stond ik er echter alleen voor want de vrienden hadden andere plannen. Zelf ben ik er dan tot eind 1980 in het weekend vaste dj gebleven. Op vrijdag speelde ik dan ook nog eens met veel plezier op de vele huwelijken en andere feesten.”

Radio Intercity

Daarna werden Claude Vansteenbrugge zijn weekends gevuld met het opluisteren van private feestjes en werd hij gevraagd om radioprogramma’s te maken voor Radio Intercity. “Dat namen we er dan ook maar bij, elke weekdagavond live radio van 17 tot 19u”, lacht Claude, die ondertussen in Waregem woont. “Eind 1982 stapten we uit Intercity om samen met enkele collega’s Radio Express op te richten. Via sponsor Benny Terrijn kwamen we dan op zondagnamiddag vaak terecht in dancing ’t Park in Tiegem als gast-DJ bij hun vaste DJ Lucky Luk zaliger.”

Naast het dj’en en radiopresentator spelen, werkte Claude als onderhoudselectricien en veiligheidschef van 1976 tot 1985 bij de firma Steverlynck in Vichte. “In 1985 ben ik dan als hoogspanningsverantwoordelijke gestart bij de firma NV Vansteenbrugghe in Oudenaarde”, vervolgt Claude. “Wegens een te drukke job moest ik mijn werk als mobiele dj stopzetten en wat later ben ik ook minder radio gaan maken.”

Wie ging er vroeger niet dansen met DJ Clo-Clo of hoorde hem niet op de radio? – Sabine Forment, vriendin van Claude

In 1995 zette Claude de stap naar een zelfstandig statuut. “Ik investeerde in een nieuwe discobar en begon een carrière als semi-professioneel ‘DJ Clo-Clo’ en semi-professioneel installateur van elektrische huisinstallaties ‘CLOVA’. Dat lukte goed, mede door mijn uitgebreid netwerk. Eén telefoontje naar Mieke van ’t Park en Clo-Clo 2.0 was vertrokken.”

De flyer van de comebackfuif. © gf

Na twee jaar kreeg Claude echter last van een beperkt gezichtsveld en na de nodige testen werd de diagnose ‘Tunnelzicht’ vastgesteld. “Er werd mij toen verzekerd dat ik zeker mijn werk kon blijven doen tot aan mijn pensioen”, aldus Claude. “Ik investeerde nog in een nieuwe camionette, maar vijf jaar later, in januari 2002, kwam er plots een einde aan mijn loopbaan. Mijn gezichtsveld werd op zeer korte tijd minder en minder en na een bezoek aan de oogarts moest ik stoppen met werken. Ik mocht niet meer met de auto rijden, niet meer op ladders kruipen en niet meer op werven komen. Omwille van mijn handicap ben ik dan in 2015 samen met mijn vrouw Martine Desmet zaliger in 2015 in een aangepast appartement in Waregem gaan wonen.

Noodlot slaat toe

In 2016 sloeg echter het noodlot toe. “Mijn vrouw stierf op 59-jarige leeftijd aan een gesprongen aneurysma. Zij was mede oprichter en presentator-boekhouder van Radio Express, het huidige Radio Media. Na lang aandringen van mijn zeer goede vriend, radiovoorzitter Willy Vervoort zaliger, presenteerde ik van 2010 tot 2014 het twee uur durend radioprogramma ‘Toonkunst Zonder Grenzen’. Bij de verhuis naar het appartement schonk ik mijn discobar aan de zonen van mijn petekind Sam, met de bedoeling een opvolger te vinden. Mijn vinylplaten werden in een kamertje bij mijn broer gestockeerd. “Op een bepaald moment was er bij Sam geen plaats meer voor de discobar en die verhuisde naar mijn logeerkamer. Ik werd er opnieuw naartoe gezogen en voelde de herwaardering groeien. Met tranen in de ogen bekeek ik een voor een de plaatjes die van bij mijn broer werden teruggebracht. Stap voor stap werd alles grondig uitgetest en waar nodig vervangen. Zo werden de versterker en het mengpaneel vernieuwd en werden er zelfs extra boxen aangekocht.”

Plannen

Het begon terug te kriebelen en er werden plannen gesmeed voor een optreden. “Nadat ik tijdens de coronaperiode in een bed interview met James Cook gezegd had dat ik nog wel eens zou willen spelen, voelde ik het vuur aangewakkerd”, vertelt Claude begeesterd. “De tweede duw in de rug dank ik aan mijn vriendin Sabine Forment. En nu is het zover… Op 29 oktober vieren we vijftig jaar Clo-Clo!” Wie zal het zeggen, misschien wel de start van Clo-Clo 3.0?