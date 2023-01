Dit weekend vindt een feesteditie van de Kodo’s plaats: “Voluit fietsen en feesten”

Voor het derde jaar op rij tekende Jeng Mooren (31) voor de Kodo’s de parcours van de Lockedyzetochten uit. Voor de 25ste editie gaat de parcoursbouwer ook nu weer de Kemmelberg niet uit de weg. “We hebben allemaal een haat-liefde verhouding met de hoogste van Heuvelland.”

Als mountainbiker wist Jeng vlug de weg naar Heuvelland en de Kodo’s te vinden. “En zo werd ik aangesproken door de bestuursploeg om de parcours uit te tekenen. Een heuse klus die ik samen met clubgenoten elke keer weer maanden voorafgaand aan ons evenement start. Elk jaar opnieuw is het zoeken naar nieuwigheden of andere rijrichtingen met telkens één zekerheid, met name de Kemmelberg. We laten wel iedereen de keuze om de kasseihelling op te rijden. We willen immers elke deelnemer een rit op maat aanbieden.”

Nu al 25 edities lang brengen de Kodo’s over twee dagen tot 1500 fietsers samen om te mountainbiken of om met de racefiets te rijden. “Deze cyclo is er pas recent bijgekomen maar slaat goed aan. Voor de organisatie van een gravelrit passen we voorlopig. Vooral in de wintermaanden biedt Heuvelland onvoldoende kwalitatieve paden aan om met de gravelfiets te rijden.”

Feesteditie

De feesteditie van 2023 wordt de eerste na de moeilijke coronaperiode. “In 2021 organiseerden we noodgedwongen alleen op gpx, het jaar nadien werd de 24ste editie georganiseerd zonder douches en drankgelegenheid”, aldus Jeng. “Nu gaan we wel voluit fietsen en feesten. Onze centrale bevoorradingspost is op de parking van de Kosmos op de Rodeberg en we laten er een DJ muziek maken om zo onze fietsers de nodige energie te geven voor de resterende kilometers.”

“Bevoorrading met DJ om onze fietsers de nodige energie te geven”

Het weekend van 7 januari en 8 januari worden opnieuw vroege dagen voor de Kodo’s. “Een bewegwijzerde tocht vraagt nog voor de deelnemers vertrekken een grondige controle. Ondanks het feit dat we alle overheden aanschrijven en de nodige toelatingen krijgen, durven links en rechts nog steeds een paar pijltjes te verdwijnen.”

De mountainbiketocht van Kemmel klassiek wordt gereden op een vaste datum, namelijk altijd tijdens het weekend waarin de tweede zondag van januari valt, dit jaar op zaterdag 7 januari en zondag 8 januari. De tocht groeide uit tot een vaste waarde op de kalender en is op heden de op één na grootste tocht in West-Vlaanderen.

(MD/foto EF)