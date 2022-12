Dit weekend vindt de vernieuwde kerstmarkt in Westouter plaats: Avond gevuld met kerstmuziek

Het feestcomité van Westouter organiseert dit jaar op zaterdag 17 december een kerstmarkt, maar die ziet er een tikkeltje anders uit dan andere jaren.

“De voorbije jaren groepeerden we alle ambachtelijke eet- en drankstanden in één grote tent op de Neerplaats”, vertelt Evelien Leeuwerck. “Nu pakken we het iets anders aan en zullen de kerststandjes met ambachtelijke producten in de kerk van Westouter samen gebracht worden. De klassieke eet- en drankstanden verhuizen naar Utendoale.”

Kerstconcert

In de aanloop naar de overdekte kerstmarkt is er een kerstconcert om 16 uur. In de kerk brengen Jim en Georgina Boyes, die allebei in Westouter wonen, typische Engelse kerstliederen. Jim Boyes maakte vanaf 1980 tot 2017 deel uit van de folkgroep Coope, Boyes and Simpson. Van hen verschenen twee albums met Christmas carols. Het kerstconcert is, door de inbreng van Frank Verdru, verder uitsluitend met Nederlandstalige kerstliederen. De Westouternaar doet dat met Mattie Archie, Dries Chaerle en Gudrun Vercampt, een violiste die vaak in Westouter verblijft. Voor de gelegenheid brengt Frank Verdru ook twee nummers waarvan de teksten geschreven werden door Westouternaars Flor Barbry en Joris Declercq (beter bekend onder zijn roepnaam Djoos Utendoale).

“Beiden zouden vorig jaar 100 jaar geworden zijn en daar wou ik toen ook iets mee doen. Corona besliste daar anders over”, aldus Frank Verdru. “Aangezien beiden heel veel betekend hebben voor ons dorp wou ik nu die kans niet laten liggen.” Djoos Utendoale schreef ondermeer het eerste toneelstuk ooit uitgevoerd door het Flor Barby’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Frank Verdru zelf blijft bekend van Bloedend Hart. Tegenwoordig regisseert hij toneelstukken en speelt hij moorddiners. In januari bijvoorbeeld in het Molenhof in Westouter.

(MD/foto EF)