Dit weekend opnieuw volksfeest Pauluskleintje in Oostende

Op 7, 8 en 9 juli is er opnieuw het Pauluskleintje. Het volksfeest op het Pauluspleintje wordt steeds meer een vaste waarde. Met op vrijdagavond de onthulling van het schilderij ‘De Ontmaskering van Ensor’.

Vzw De Beeldstorm, met bezielers Iwein Scheer en Renee Lodewijckx, houdt op het Pauluspleintje al enkele jaren een kleinschalig volksfeest. Drie dagen lang zijn er activiteiten en optredens. “Voor onze buurtreceptie nodigden we 700 bewoners uit”, zegt Renee.

Onthulling schilderij

Vanavond start het Pauluskleintje om 18 uur met de onthulling van het schilderij ‘De ontmaskering van Ensor’ van Max Van Dingenen; het maakt deel uit van een drieluik. Er zijn op het plein ook optredens, op vrijdag vanaf 18 uur en in het weekend vanaf 12 uur.

Hoogtepunten worden op vrijdag om 20 uur Augustijn en op zaterdag het Koor Westerkwartier (13 uur) en Joe Mullem (18 uur). Op zondag spelen onder meer The Broadway Jazz Gang (12 uur), Roose en de Rest (18 uur) en Derek and Guests (22 uur)

Geefplein

Voorts is er een poëzieontbijt op zaterdag en zondag vanaf 10.30 uur, met een croissant en koffie. Op beide dagen is er vanaf 11 uur ook een ‘geefplein’. “Iedereen die huishoudgerief, boeken, platen, schilderijen, kledij of ander materiaal wil weggeven, mag het op ons plein leggen. Mensen mogen het gratis meenemen”, luidt het.

Op zaterdag is er om 10 uur een wedstrijd soep maken en om 15 uur kun je simultaan schaken tegen Belgisch kampioen Brian Wollaert. De toegang tot alle activiteiten is gratis.