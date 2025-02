“Dit is het walhalla van de duivensport”: Fugare klaar om duizenden bezoekers te verwelkomen

Fugare, de enige duivensportbeurs van ons land, palmt dit weekend al voor de veertiende keer Kortrijk Xpo in. Met liefst negentig standhouders is de 6.000 vierkante meter grote beursvloer volledig bezet, goed om zo’n 8.000 bezoekers te ontvangen. En die zakken zelfs uit Scandinavië en Azië naar West-Vlaanderen af. “Dit is het walhalla van de duivensport.”

Fugare is in sneltempo uitgegroeid tot een begrip bij iedereen die de duivensport een warm hart toedraagt. De beurs, wiens naam de Latijnse term voor op de vlucht drijven is, ging in 2010 van start nadat Guillaume Vanneste, destijds deel van het Meeting Center van Kortrijk Xpo, de eerste aanzet voor het event in de ideeënbus dropte.

“Guillaumes schoonvader is een gepassioneerd duivenmelker”, legt Nathanaëlle Verdruye van Kortrijk Xpo uit. “Hij zag hoe zijn schoonpa regelmatig naar beurzen en bijeenkomsten in het buitenland trok en stelde zich de vraag waarom we in België geen dergelijke beurs hadden. Guillaume legde zo de kiem voor wat Fugare vandaag is. En is nog steeds actief betrokken bij de organisatie.”

Achtduizend bezoekers

Vandaag is Fugare de enige duivensportbeurs van ons land en lokt het, verdeeld over twee dagen, gemiddeld zo’n achtduizend bezoekers naar Kortrijk. “Je vindt er letterlijk alles wat je als duivenmelker nodig hebt. Constructeurs van duiventillen, voeding en supplementen, de ringen voor rond de potjes… maar ook heel wat clubs one loft races hebben een stand. En natuurlijk kan je er ook duiven op de kop tikken.”

“Je kan Fugare binnen stappen als iemand die interesse heeft in de sport en er buiten wandelen als een volledig uitgerust duivenmelker”

“Eigenlijk is het eenvoudig: je kan Fugare binnen stappen als iemand die interesse heeft in de sport en er buiten wandelen als een volledig uitgerust duivenmelker. Dit is dé place to be voor iedereen die deze sport een warm hart toedraagt. Het walhalla van de duivensport.”

Nieuwigheden tonen

De bezoekers komen uit alle windstreken. “Natuurlijk krijgen we heel veel Belgen over de vloer, maar ook Noord-Fransen, Nederlanders en Duitsers vinden vlot de weg naar hier. Net als Britten, Polen en duivenmelkers uit Scandinavië. We zien het contingent Aziatische bezoekers – vooral uit China en Japan – trouwens jaar na jaar aanzwellen. De duivensport draagt het cliché wat oubollig te zijn, maar dat is volledig onterecht. Dit is absolute topsport.”

© Fugare

Eentje waar ook flinke bedragen in circuleren, weten we sinds de recordverkoop van Armando, de prijsduif van de Ingelmunsterse duivenmelker Joël Verschoot. “Team Verschoot heeft hier, zoals elk jaar, opnieuw een stand. Veel exposanten maken er een punt van om op Fugare hun nieuwigheden te etaleren. Zo staat er sinds enkele jaren ook een securitybedrijf dat zich specialiseert in het beveiligen van duiventillen.”

“De duivensport draagt het cliché wat oubollig te zijn, maar dat is volledig onterecht. Dit is absolute topsport”

Tijdens Fugare worden ook de prijzen uitgereikt van zogenaamde one loft races, met dit jaar wedstrijden uit Spanje, Hongarije, Thailand en Koeweit. “Nogmaals een bewijs van het internationale karakter van de beurs.”

België als bakermat

Het succes van Fugare ligt in de combinatie van enkele factoren, duidt Nathanaëlle. “België is en blijft de bakermat van de duivensport. Ons land telt om en bij de 40.000 duivenmelkers, waarvan er een goeie 10.000 in een straal van honderd kilometer rond Kortrijk actief zijn. Veel buitenlandse bezoekers combineren Fugare dan ook met een visite aan een gerenommeerde duivenmelker in de regio.”

© Fugare

“Kortrijk Xpo is ook perfect gelegen: pal naast de autosnelweg, op een steenworp van de Franse grens en ook vanuit Groot-Brittannië vlot te bereiken. Bovendien bevindt de knowhow van de sector zich in onze regio. Die verzamelt zich stilaan traditioneel elk jaar begin februari bij ons. Fugare is uitgegroeid tot een vast item op de kalender van elke zichzelf respecterende duivenmelker. Het is, naast een plek waar alle toppers ui de sector zich tonen, ook een belangrijk netwerkmoment.”

Fugare vindt zaterdag 15 februari van 9 tot 18 uur plaats, zondag van 9 tot 15 uur. De toegang bedraagt 12 euro, vrouwen en kinderen mogen gratis binnen. Info: www.fugare.be