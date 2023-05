Dirk (65) heeft 1.500 soorten cactussen en Mieke (61) is verzot op keramiek: “We houden nu samen opendeur!”

Fans van cactussen en keramiekkunst kunnen in het weekend van 3 en 4 juni hun hartje ophalen in de Tieltse Felix d’Hoopstraat, want Dirk De Vlieger en Mieke Truyaert organiseren thuis voor het eerst samen een opendeurweekend, waarbij iedereen kennis kan maken met hun geliefde hobby’s. Vooral de collectie van Dirk is indrukwekkend. Hij verzamelt al 42 jaar cactussen.

Dirk De Vlieger (65) heeft ruim 1.500 verschillende soorten cactussen staan in z’n serre in de Felix d’hoopstraat, terwijl ook de tuin helemaal vol staat enkele reuzegrote exemplaren. “Deze agave staat bijna in bloei”, vertelt de gepensioneerde schrijnwerker, terwijl hij wijst op de enorme stengel die uit het midden van plant omhoog steekt. “Voor wanneer het precies is kan ik niet zeggen, maar het zal binnenkort zijn. En het wordt een heel speciale gebeurtenis, want deze soort bloeit slechts één keer in hun hele leven. En deze is 30 à 40 jaar oud. Alle energie van de plant gaat naar de bloei, waarna ze sterft. Uitzonderlijk om mee te maken.”

1.500 soorten

Wat verderop in de tuin van Dirk staat een serre van zo’n zes meter diep. Binnen is nagenoeg elk oppervlak bedekt met cacti, de ene soort nog exotischer dan de andere. “Het is begonnen met vijf kleine bloeiende cactusjes die ik louter per toeval zag staan op een vensterbank in een kinderopvang 42 jaar geleden. Ik vond het zodanig mooi dat ik er de dag nadien zelf een paar in huis haalde. Daarna ben ik dan lid geworden van de club (cactusvereniging Grusonia – red.) en dan ging het snel. Ik schat dat ik hier nu zo’n 1.500 soorten succulenten (planten die water opslaan, zoals cactussen – red.) heb, uit alle uithoeken van de wereld. Tachtig procent daarvan heb ik helemaal zelf gezaaid en gekweekt. Twintig jaar geleden had ik een grotere serre met 3.000 soorten. Maar toen ik hier kwam wonen moest ik wat water bij de wijn doen.”

Passie delen

“De cactussen moest ik er destijds van meet af aan bij nemen”, lacht Mieke Truyaert (61). Zij en Dirk zijn ondertussen 22 jaar samen. “Al ben ik er ook wel door gefascineerd. De variatie is enorm, de bloemen zijn erg mooi en ze zorgen bovendien voor een exotische sfeer. Zelf ben ik liever creatief bezig, al ben ik wat later dan Dirk gestart met mijn hobby. Ik schilder al minstens twintig jaar, maar recent heb ik de smaak van keramiek helemaal te pakken. Als ik aan de slag ben, ga ik volledig op in het proces. Ik zit in mijn eerste specialisatiejaar in de kunstacademie en vorige maand deed ik met collega-kunstenares Lieve Balduck ook mee aan atelier in beeld. Toen al merkten we dat veel bezoekers ook interesse toonden in de cactussen. Aangezien Dirk en ik er allebei van houden onze passie te delen, besloten we om samen een opendeurweekend te organiseren.”

200 leden

Het wordt de eerste keer dat ze dat samen doen. Vorig jaar had Dirk ook al eens zijn serre opengesteld voor het publiek. “Toen hadden we amper promotie gemaakt, maar we kregen toch zo’n tweehonderd man over de vloer. Daar zaten liefhebbers uit heel België bij, die via de club op de hoogte waren. Je zou misschien denken dat de cactuswereld klein is, maar Grusonia telt wel zowat tweehonderd leden. We wisselen we tips uit, bezoeken elkaar en verkopen of ruilen dan vaak ook materiaal.

Ook dit weekend zullen hier cactussen gekocht kunnen worden, terwijl ook de werken van Mieke te koop zijn. Wie weet kunnen we elkaar op die manier zelfs versterken. Mensen die komen voor een beeldje of een kopje, kunnen naar huis gaan met een cactus, of vice versa. Of zelfs met een potje van Mieke om een cactus van mij in te zetten.”

Geen fan van cactusbeeldjes

Of Mieke ooit al eens een beeldje van een cactus maakte? “Jazeker. Een paar kleintjes, lang geleden”, aldus nog Dirk. “Maar eerlijk gezegd ben ik geen zo’n grote fan van nepcactussen, ongeacht in welke vorm. In de winkels zie je soms ook van die vreselijke cactusvormen in kunststof of dergelijke. Geef mij dan toch maar liever het echte werk.”