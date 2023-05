Diksmuide maakt zicht klaar voor de 47ste Boter- en Kaasfeesten

Traditiegetrouw staan in Diksmuide op pinkstermaandag de Boter- en Kaasfeesten op de planning. Op de Grote Markt zorgen lokale zuivelboeren ervoor dat je van heel wat lekkers kunt proeven. Op de pui van het stadhuis worden om 11.15 uur drie nieuwe ridders in de Orde van de Beuterwaeghe opgenomen, waarna ze een rondgang door het stadscentrum maken. En er is nog veel meer. Een overzichtje.

Naar goede traditie worden opnieuw kaasworpen georganiseerd. “Vanuit de bovenste ramen van het stadhuis vinden om 10, 11, 14, 15 en 16 uur de kaasworpen plaats, en voor de kinderen jonger dan tien jaar is er een speciale kaasworp om 15 uur”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “Heel wat mensen kijken telkens uit naar de kaasworpen en komen samen om toch maar kaas te winnen.”

Kinderanimatie

In de Vredestraat kunnen kinderen vijzen, draaien, schuren en vooral heel veel spelen op De Werf, een unieke speeltuin die de kinderen helemaal zelf kunnen bouwen. Op de Grote Markt kan men met de kinderen een bezoekje brengen aan de kinderboerderij en als afsluiter is er ook voor de kinderen nog een tractorparcours.

“Dit jaar kan men ook een expo over 47 jaar Boter- en Kaasfeesten bezoeken, in de Gen. Bar. Jacquesstraat. In iedere straat in het centrum valt wel iets te beleven: rommelmarkt in de Kiekenstraat, marktkramers, braderie, talloze verenigingen die klaarstaan om iedereen te verwelkomen, kortom een dag om heel wat te ontdekken en vooral te genieten”, aldus schepen Katleen Winne.

Optredens

“Op het programma staan dit jaar toch wel een paar verrassende namen. Zo is er om 15.15 uur op het hoofdpodium een optreden van Celien Deloof en Margriet Hermans, gevolgd door een optreden van de Nottingham Trent University Concert Band om 16.15 uur. Verder treedt naar goede gewoonte ook Dansschool El Sanscha verschillende malen op, er zijn steltlopers, er is een optreden van de KH Burgerskring, een rondgang van de Kaasbollenfanfare, en nog heel wat meer.”

De Boter- en Kaasfeesten bieden een hele dag lang lekkers en leuks voor jong en minder jong

Even honger? Geen nood: schuif aan bij het Kaasbuffet in Salons Saint-Germain. Wel even vooraf inschrijven, door 20 euro per persoon rechtstreeks bij de dienst Toerisme op de Grote Markt af te geven, of door 20 euro per persoon over te schrijven op het rekeningnummer BE39 0910 1759 4819, met als mededeling “Kaasbuffet + je naam”.

Geen auto’s

Het centrum is niet bereikbaar met de auto. Wie met de fiets komt, kan die achterlaten op de fietsparking in de Reuzemolenstraat; de auto parkeren kan op de randparkings: Beerstblotestraat, industriezone Fabrieksstraat of de Stationsparking; en wie daar geen plaats vindt, kan ook terecht op de parking bij de handelszone in de Esenweg.