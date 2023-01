Dieter uit Esen heeft bijzondere hobby: “Won al 80 trofeeën met tractorpulling”

Dieter Debruyne (28) woont met partner Melissa Vincke en hun kindjes Niels en Chloé in Esen en heeft de perfecte hobby gevonden. “Sinds 2009 ben ik gestart met tractorpulling. Het begon met eens naar een wedstrijd te kijken, en van daaruit groeide de goesting om zelf ook deel te nemen”, vertelt de jonge landbouwer.

“Het is een leuke manier om aan de dagelijkse druk te ontsnappen. Vaak komt het hele gezin mee om te supporteren en van de sfeer te genieten. Het is best spannend om deel te nemen, het geeft een kick”, glundert Dieter.

“De strijd tussen de deelnemers is bijzonder en ik probeer steeds in de top drie te eindigen. Soms rijden we met twee tractoren: dan rijdt vader Johan met een Fordson Super Major in de categorie 3 tot 3,5 ton mee en ik met een Ford 6600 Super Six in de categorie tot vijf ton. Ik neem een zevental keer per jaar deel aan een tractorpulling en heb al een 80-tal trofeeën gewonnen.”

Verloop wedstrijd

“Met een tractor vanaf 70 PK kan men al deelnemen. Er wordt immers in verschillende categorieën op basis van aantal te trekken ton gereden. De laagste categorie is drie ton, de hoogste twaalf ton. Daarnaast is er ook een sleepwagen nodig, meestal gaat het dan om een Black Fury. Eén trek loopt over een afstand van 100 meter. Om te kunnen deelnemen, moet je je vooraf inschrijven want de plaatsen zijn beperkt. Eenmaal ter plaatse is er nog heel wat voorbereiding te doen”, vertelt Dieter.

“Je moet zeker tegen 10 uur aanwezig zijn zodat de tractoren met een dieplader naar het evenement gebracht kunnen worden. Vervolgens moet het parcours verkend worden en de bandenspanning van de tractor wordt juist gezet. Daarna wordt elke tractor met bestuurder gewogen om zeker te zijn dat ze in de juiste categorie kunnen deelnemen. Als laatste worden de remmen van de sleepwagen nagezien, en die moeten alvast in de juiste versnelling gezet worden.”

“Als men aan het einde van de 100 meter met met meerdere tegelijk over de finish komt, zullen zij nog eens tegen elkaar strijden om zo de winnaar te bepalen. Het kan soms op enkele centimeters aan komen, net zoals bij wielerwedstrijden. Op het einde van de reeks worden de winnaars bekendgemaakt.”

Intussen leerde Dieter al heel wat mensen uit de pullingwereld kennen en werden er al heel wat vriendschappen gesloten.

“Ik neem niet alleen zelf deel maar ga ook graag kijken naar dergelijke evenementen, want je kan er altijd wel iets bijleren. Het is vooral leuk om samen met vrienden te genieten van het spektakel, sociale contacten te leggen, er eens uit te zijn en samen een glas te drinken. Ik wil verder mijn tractor goed blijven onderhouden zodat hij in optimale staat is om verder deel te nemen.”

(ACK)