Diabetes Liga Running Team liep opnieuw door Kortrijk: “Het is een combinatie van sport en cultuur”

Het Diabetes Liga Running Team is een loopteam die het ganse jaar door evenementen organiseert voor mensen met diabetes en hun vrienden of familie. Afgelopen zondag hielden ze de tweede editie van de ‘Kortrijk stadsloop’.

De Kortrijk stadsloop is een groepsloop van 8,5 kilometer doorheen de Kortrijkse binnenstad, waarbij een lopende gids de groep regelmatig even laat uitblazen en ondertussen een kort woordje uitleg geeft bij een bezienswaardigheid, waarna ze al lopende weer verder gaan. Een 20-tal lopers liepen mee. Ze kwamen uit diverse hoeken (Brugge, Gent, Ieper, Antwerpen) en leerden zo de stad kennen.

“We liepen langs de gulden sporen van het Groeningepark, dwars doorheen het Begijnhof, en namen de brug tussen de Broeltorens. Ik had wat gestudeerd als voorbereiding op deze dag. Namen als Johannes Nepomucenus (patroonheilige van de drenkelingen) en Marcella Pattyn (het laatste begijntje), spookten ‘s nachts soms door mijn hoofd, maar al bij al is alles goed verlopen. Ik heb mijn spiekbriefje niet nodig gehad”, vertelt loopgids Liene Desloover.

Een lopende gids liet de groep regelmatig even uitblazen en gaf ondertussen een kort woordje uitleg bij een bezienswaardigheid. © Diabetes Liga Running Team

De laatste halte was het kunstwerk ‘Stille strijd’ op het Nelson Mandelaplein. “Niet gekend bij het brede publiek, maar het deed iedereen ook even letterlijk stilstaan. Vervolgens liep de groep terug naar sportcampus Wembley waar gratis douchegelegenheid voorzien was door Stad Kortrijk.” De meer geoefende lopers konden dan in iets sneller tempo nog wat zon meepikken langs de Leie, via een extra lus van 10 kilometer.

Organisator Jelle Bossuyt is tevreden met de opkomst. “Ik zag dat het concept door iedereen gesmaakt werd. Het is een combinatie van sport en cultuur. Je leert de stad op enkele uren kennen en hebt meteen ook heel laagdrempelig een voormiddagje sport gehad. Liene en ik deden enkele jaren geleden zelf een guided city run in Kopenhagen. Het is fijn dit nu ook in onze eigen stad te kunnen organiseren.”