‘D’Haantjes en de Kieksjes’ zijn de slimste commerçanten

Unizo Langemark-Poelkapelle organiseerde voor de derde keer de quiz ‘Wie wordt de Slimste Commerçant?’. Twaalf quizploegen van vier deelnemers tekenden present in OC De Hazebrug in Sint-Juliaan en na tientallen vragen was het uiteindelijk de quizploeg ‘D’Haantjes en de Kieksjes’ – bestaande uit Dries Dekoninck, Delphine Kimpe, Elise Ligneel en Jeroen Roelens – die met de hoofdprijs naar huis mochten terugkeren. “Deze ploeg nam al alle edities deel”, zegt voorzitter Stephen Baelde. “Nu konden ze ook voor het eerst winnen. Drie keer is scheepsrecht.” Op de foto zien we de winnende ploeg ‘D’Haantjes en de kieksjes’ met v.l.n.r. Dries Dekoninck, Jeroen Roelens, Elise Ligneel en Delphine Kimpe. (foto TOGH)