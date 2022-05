Deze zomer én ook volgende zomer mag er gezwommen worden in de Brugse reitjes

Vanaf 25 juni tot en met 31 augustus mag er opnieuw in de Brugse reitjes gezwommen worden, ter hoogte van de Coupure. Sportschepen Franky Demon ontkent dat het de laatste zomer is wegens de zwemplannen Aan de Plas in Sint-Pieters.

Naast het sportief zwemmen in de Damse Vaart wint het recreatief zwemmen in open water onverwijld aan populariteit. Om het zwemmen in de Brugse Reien in de zomer van 2022 te kunnen organiseren heeft het Brugs stadsbestuur de tijdelijke verordening zomerzwemmen in de Predikherenrei aangepast.

“In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen beperking meer op het aantal bezoekers wat de coronamaatregelen betreft, al wordt de gezondheidsbarometer nauwlettend in het oog gehouden”, stelt sportschepen Franky Demon, die de aanpassing van de verordening maandagavond ter goedkeuring voorlegde aan de Brugse gemeenteraad.

Alarmbel

Tijdens de raadszitting luidden Stefaan Sintobin (VB), Annick Lambrecht (Vooruit) en Pol Van Den Driessche (N-VA) de alarmbel. Ze hadden opgevangen dat er na deze zomer niet meer zal mogen gezwommen worden in de reitjes, omdat de Stad Brugge een zwemzone voorziet Aan de Plas in Sint-Pieters.

Water koesteren

Annick Lambrecht verwoordt haar visie als volgt: “Ik pleit erg voor behoud van zwemmen in de reitjes. Het is fijn voor jong en oud en zalig bij warme temperaturen. Mensen die geen geld hebben om zelf een zwembad in de tuin te hebben of dit om bepaalde redenen niet willen kunnen zo in ons publiek zwembad de reitjes plonzen.”

“Terwijl andere steden hun water in binnenstad openzetten voor de inwoners zouden wij het wegnemen ? Neen, dank u! We moeten ons water koesteren, zoals Gent, Amsterdam, Parijs, Kopenhagen en zo veel meer fijne steden.”

Broedseizoen

Sportschepen Franky Demon (CD&V) weerlegt die geruchten: “Vooreerst zal de strand- en zwemzone aan de Sint-Pietersplas pas in de loop van 2024 klaar zijn. Wegens het broedseizoen vorderen de werken traag én zal er op die plek slechts gedurende een beperkte periode mogen gebaad worden. Er is nog geen beslissing genomen over het zwemmen in de reitjes na 2024.”

Toch beseft Franky Demon dat Brugge keuzes zal moeten maken: “De kostprijs van het ponton ter hoogte van de Coupure, de aanstelling van zes redders, de plaatsing van toiletten en het inschakelen van een beveiligingsfirma ‘s nachts kost de stad 130.000 euro per jaar.”

“Onze sportdienst heeft onvoldoende redders om tegelijkertijd in de reitjes en aan de Plas een oogje in het zeil te houden tijdens het zwemmen. Daarvoor moet er een oplossing uitgedokterd worden. Onze middelen zijn niet onbeperkt. Maar het is in elk geval voorbarig nu al te beweren dat zwemmen in de reitjes in dee toekomst niet langer zal toegelaten zijn.”