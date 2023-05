Derde keer ‘Sinksen Boutique’ op De Grote Kring

Het feestje op De Grote Kring kreeg een naam: Sinksen Boutique. Het evenement moet het plein levendig houden tijdens het al overdrukke Sinksengebeuren en dat onder leiding van Vestiaire en Louis’ Tattoo Boutique.

Het is ondertussen de derde keer dat het evenement zal plaatsvinden. De eerste was in 2019 en de tweede was vorig jaar, mede dankzij corona. “We willen er hier een enorm levendig plein van maken waar men overdag in alle rust kan drinken, maar waar er ’s avonds ook hard gefeest kan worden”, klinkt het bij Vestiaire.

2KG Hoofdvlees

De organisatie voorziet van vrijdag tot en met maandag non-stop leven in de brouwerij met livebands, dj’s en een cocktailbar. “De line-up is dusdanig gevarieerd dat er elke dag diverse genres aan bod komen. Artiesten als DJ Lotto, 2KG Hoofdvlees, Skumic en Divided zullen het plein in sfeer onderdompelen tijdens het Sinksenweekend. Dit concept leidde bij onze eerste editie naar een groot succes”, aldus Vestiaire. Zowel voornoemde als Louis’ Tattoo Boutique zijn gevestigd aan de Grote Kring en willen van het plein een dynamische omgeving maken voor jong en oud. Het zal dus meer dan de moeite lonen om tussen alle evenementen door af te zakken naar dit centrumpleintje, verborgen tussen de winkelstraten.

Meer info op www.sinksen.be