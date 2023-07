Derde editie Yeke Yeke uit de startblokken in De Haan

Vandaag en morgen vindt tijdens de Vosseslagfeesten de derde editie van Yeke Yeke plaats. De klemtoon ligt dit jaar iets meer op food en beleving. “We mikken op de gezinnetjes”, klinkt het.

Yeke Yeke Festival gaat net als de vorige twee edities door op en rond het Kennedyplein in Vosseslag. Verwacht je opnieuw aan een royaal aanbod van exotische wereldkeuken, sprankelende muziek uit de vier windstreken, verrassende cocktails, een gezellig marktje, originele kinderanimatie en spannende workshops. Zo kan je er de dundun, cajon of djembe leren bespelen of je wagen aan een Afrikaanse dans.

Smakelijke ontdekkingstocht

“Yeke Yeke wordt ook dit jaar weer het kloppend hart van de Vosseslagfeesten waar onder meer een kermis, rommelmarkt en diervriendelijk, geluidsarm vuurwerk voor nog extra ambiance zorgen. Dit maakt Yeke Yeke het ideale festival voor het hele gezin”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete. Food en beleving krijgen dit jaar een iets centralere plek op het festival.

“Mexicaanse taco’s, Thaise curry’s of een lekkere poké bowl: de derde editie van Yeke Yeke belooft een smakelijke ontdekkingstocht te worden met voor elk wat wils. Foodcurator Tair Kassimov – zelf chef bij The Noodle Bar in Roeselare – selecteerde speciaal voor ons festival een brede selectie foodtrucks uit verschillende culturen en keukens van over de hele wereld. Zo blijven we een van de kleurrijkste zomerfestivals aan zee”, zegt organisator Rutger De Cloedt.

Foodtrucks voor viervoeter

Nieuw, is dat ook je trouwe viervoeter dit jaar culinair aan z’n trekken komt: Tudor & Friends tekent op Yeke Yeke present met enkele foodtrucks en goodies voor honden. Ook op muzikaal vlak valt er op Yeke Yeke altijd wel wat te ontdekken. Een greep uit het aanbod: Amartey brengt sprankelende afrobeats met Ghanese roots, DJ Dia Brown staat voor laidback hiphop en dancehall, Aboubakar Traouré & Balima zorgen met ‘Burkina Grooves’ voor een bruisende cocktail van West-Afrikaanse traditionele muziek met hedendaagse invloeden, Seekaman trakteert op heerlijk lichtvoetige reggae en de negenkoppige bigband Tumbao Cubano laat authentieke Cubaanse salsa en bachata op je los.

Voor een streepje samba ten slotte, moet je bij DJ-collectief Kokonuts zijn. DJ-collectief Team DAMP lanceert deze zomer een gloednieuw ‘friends’ concept en verzorgt daarmee de afterparty op zaterdagavond. De inkom voor het festival is gratis, de tramhalte Vosseslag bevindt zich op 150 meter van het festivalterrein. Meer info op www.yekeyeke.be

(WK)