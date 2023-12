Dennis heeft de grootste mancave van België

Dennis Rammelaere (43), eigenaar van Biljarts ’t Clubke, verdient zijn brood met spelen. Biljart-, voetbal- en airhockeytafels, dartsborden, chapeau poker, pitjesbak,… noem een ‘caféspel’ en Dennis heeft het in huis.

Het verhaal van ’t Clubke begint in de jaren 80, toen de ouders van Dennis een café uitbaatten in Torhout. Zij begonnen met het verhuren van toestellen onder de naam Caféspelen Clubke. Bij verhuren hoort ook onderhoud, en uiteindelijk stopte het café en verhuisde de zaak Caféspelen ’t Clubke naar Ichtegem. Danny begon ook met het zelf maken van biljarttafels.

Unieke tafels

Dennis bleek al snel door dezelfde microbe als zijn ouders besmet. Daar waar Danny zich beperkte tot enigszins klassieke tafels, breidde Dennis het assortiment uit met unieke tafels. Hij gaf klassieke biljarts, tapbiljarts en pooltafels een look die bij elk interieur past.

Hij gaat uit van de redenering dat geen enkele vrouw een ‘lompe’ biljart in haar living wil. Maar als die ‘gecamoufleerd’ kan worden in een design-eettafel is dat natuurlijk andere koek. Als we hem vragen of hij bijvoorbeeld een pooltafel op een inox onderstel, met een roze laken en appelblauwzeegroene ballen zou kunnen leveren, is het antwoord duidelijk ‘ja’. Lakens blijken in zowat alle kleuren en tinten te bestaan, en met 26 mogelijke kleuren vindt iedereen wel een bal die in de smaak valt.

Dennis verhuurt ook toestellen en spelen voor toernooien en bedrijfsfeesten. Zelfs als je niet meteen op zoek bent naar een biljarttafel, is de toonzaal zeker een bezoek waard. Met themahoeken die gaan van de fifties tot hypermodern kan iedereen zich de ogen uitkijken in deze supergrote mancave. (ED)