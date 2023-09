Delphine en Miek willen in Deerlijk de langste tettertafel realiseren: “Gratis aperopakket voor elke groep”

Delphine Derammelaere en Miek Vandamme, de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis, sluiten het Tettercamionetteseizoen af met een uitdagend evenement. Op vrijdag 22 september doen ze tussen 17.30 uur en 19.30 uur een poging om de langste Tettertafel te realiseren aan het gemeentehuis (Leon Defraeyeplein)

Delphine Derammelaere en Miek Vandamme gingen tijdens de zomermaanden met hun ‘tettercamionette’ naar verschillende plaatsen om de buurt beter te leren kennen. “Met het project Buur(t)centraal zetten we nog meer in op een zorgzame buurt. Een buurt die een thuis is voor iedereen, waar ontmoeting en aandacht voor elkaar vanzelfsprekend zijn. Via allerlei laagdrempelige acties willen we inzetten op verbinding en luisteren naar wat de noden en de dynamieken van de buurt zijn.”

Tettercamionette

“Onder de noemer ‘Hallo buur(t)’ zorgden we de afgelopen maanden voor leuke en diverse activiteiten. In april deden onze Tettermadammen mee aan een campagne die het bodemleven in onze Vlaamse tuinen onder de loep neemt. Dat deden we door katoenen onderbroeken te begraven, ze later weer op te vragen en de veranderingen te analyseren… Onze Tettercamionette werd in mei op woensdagnamiddag even omgetoverd tot een pretcamionette speciaal voor onze jeugd. Op die manier konden jongeren uit de buurt langskomen en elkaar leren kennen. Wij zorgden op onze beurt en in samenwerking met de vrijetijdsdienst voor leuk spel- en sportmateriaal en lekkers. De pretcamionette komt alvast terug.”

Buur(t)feestpakket

“Een buur(t)feest organiseren was nog nooit zo makkelijk met ons buur(t)feestpakket. Een handig starterspakket, speciaal samengesteld voor buur(t)feesten. Zo kunnen de initiatiefnemers zich bezighouden met de leuke zaken en zorgen wij voor het praktisch kantje. Wie samen met zijn buren genoot van een buur(t)momentje tijdens de Dag van de Buren, kreeg van ons een extraatje in de vorm van een heerlijk aperopakket. Dit werd mede mogelijk gemaakt door enkele lokale ondernemers. Ook dat komt volgend jaar terug.”

Verrassing op het einde

“En nu willen we de zomer afsluiten met een groots, sfeervol en buurtverbindend slotmoment. Samen met de hele buurt willen we de langste tettertafel realiseren. We komen op vrijdag 22 september om 17.30 uur samen op het Leon Defraeyeplein. Wij voorzien passende muziek met DJ De Wilde Vogel en lekkere versnaperingen. Wat we vooral verwachten, is dat er zoveel mogelijk mensen komen met zoveel mogelijk buren. Elke buurt die zich als groep inschrijft, krijgt een gratis aperopakket. Op het einde van de avond hebben we nog een kleine verrassing in petto.”