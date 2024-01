“Decorstukken van oude speeltuin zijn nu hindernissen”: vrienden openen airsoftcentrum aan Frunpark in Izegem

Wie wel van een tactisch spelletje houdt, kan voortaan zijn gading vinden in het Frunpark in Izegem. Daar is een voormalige indoorspeelruimte van Power Gym Izegem omgetoverd tot een nieuwe airsoftlocatie, uniek in de regio Roeselare. Wat houdt ‘airsoften’ precies in?

Wie bekend is met paintball, weet in grote lijnen wat je bij airsoft mag verwachten. De verfkogeltjes worden er vervangen door plastic bolletjes. In beide sporten moet je verplicht een veiligheidsbril dragen omdat de bolletjes wel schade kunnen aanrichten als je die in je ogen krijgt. Het gaat om een intensieve sport die al enkele jaren aan een opmars in ons land bezig is. In Kuurne is er al een airsoftcentrum, maar in de regio Roeselare is die in Izegem de eerste in zijn soort. Vrienden Niels Deckmyn (20), Miel Loones (19), Leyton Soenens (19) en Noa Depaepe (23) zijn de drijvende krachten achter Airsoft Izegem.

“Ik baat al ruim een jaar de Power Gym boven kledingwinkel H&M uit”, vertelt Niels. “Ik ging er in augustus 2021 aan de slag als jobstudent, maar kwam er al vier jaar zelf sporten. Zo is de bal indertijd aan het rollen gegaan. De drie anderen komen hier regelmatig trainen en zo zijn we vrienden geworden. Noa is ook een zelfstandig powerlifting-coach. We speelden al langer met het idee om iets te doen met de ruimte waar vroeger een indoorspeeltuin was. We twijfelden nog tussen een escaperoom en een airsoftcentrum, maar zijn dan voluit voor dat tweede gegaan.”

“We gingen daarbij creatief te werk en hebben het oud materiaal van het speelplein herwerkt om als hindernissen te gebruiken tijdens het airsoften. Het resultaat is een kleurrijk doolhof met genoeg diversiteit, gangetjes en hindernissen om een paar leuke potjes te kunnen spelen. We hadden niet genoeg aan het materiaal van de speeltuin en zijn nog een paar keer naar de doe-het-zelfzaak getrokken om er een volwaardig schietterrein van te maken”, glimlacht Noa.

“We willen ook iets voor kinderen, daarom hebben we speelgoedpistolen”

Wie wil airsoften moet minimum 16 jaar oud zijn. Toch is er ook een alternatief voorzien voor wie jonger is. “We willen ook graag iets voor kinderen aanbieden, daarom hebben we NERF-geweren in ons aanbod. Het gaat om speelgoedpistolen met zachte pijltjes en bolletjes. Het principe blijft hetzelfde. Wie geraakt wordt, moet even aan de kant en mag meteen erna opnieuw meedoen. Op die manier kunnen we de jeugd ook een leuke activiteit aanbieden.”

Idealiter maak je een afspraak om te komen airsoften, maar wie toevallig langs komt en er is een slot vrij, zal ook aan de slag kunnen. “Eén match duurt twintig minuten, maar we verhuren per uur en dan kan je drie potjes spelen”, klinkt het bij Niels. “Om precies te weten als iemand geraakt wordt, bevestigen we een ballon ergens op het lichaam. Knalt die, dan ga je er even uit. Er zal ook de mogelijkheid zijn om aan schiettraining te doen. Dan kan je op enkele vaste doelwitten oefenen.”

Minder pijnlijk dan paintball

Wie geraakt wordt door een plastic bolletje zal dat wel voelen. “Maar het is minder erg dan bij een paintballkogeltje”, zegt Noa. “We voorzien hier ook truien of lange broeken voor als iemand niet over de juiste kledij zou beschikken, maar we raden uiteraard aan die aan te doen als je komt airsoften.”

Met het airsoftcentrum hoopt het viertal een extra troef bij de Power Gym Izegem te kunnen openen. “Slaat alles aan en we vinden een geschikt en groter terrein voor een uitbreiding van de gym, dan sluit ik niet uit dat we op termijn verhuizen. Maar voorlopig zitten we hier goed en willen we het alle kansen geven”, besluit Niels.

Airsoft Izegem is elke dag open tijdens de openingsuren van de Power Gym. Info: Instagrampagina AirsoftIzegem of die van Power Gym Izegem.