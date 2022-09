De Snelle Tieze organiseert opnieuw drie dagen feest

Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september transformeren de organisatoren van de Snelle Tieze net zoals vorig jaar het Kanegems Kerkplein in de ‘De Snellen Hof’. Een loopevent en een optreden op vrijdag, comedy op zaterdag en een barbecue op zondag zijn dit jaar de ingrediënten voor drie dagen zomerse sfeer.

“Twee jaar geleden ontstond De Snelle Tieze uit een samenwerking tussen de Snelle Sletsen en De Kurte Tieze. Dit is de derde keer dat we samen iets organiseren. Samen met Joris Tack, Guido Weustenraed, Laurens Cappelle, Filip Gordier en Tom Steyaert voorzien we opnieuw een weekend vol zomerse en sfeervolle activiteiten op het Kerkplein van Kanegem’, zegt Katrien Vlaminck. ‘Dit jaar hoeven we geen rekening te houden met extra maatregelen. Vrijdag verwelkomen we lopers en wandelaars voor onze jaarlijkse Snelle-Sletsenloop. De deelnemers kunnen starten tussen 18.30 en 20 uur en lopen of wandelen rondes van 1,4 km. Elke deelnemer krijgt een verrassingspakket dat in verhouding staat tot het aantal afgelegde rondes. Afsluitend is er een liveoptreden van ‘Cincloon’.

“Na het succes van de vorige jaren, voorzien we op zaterdag een comedyshow met Erhan Demirci en Gunther Lamoot. Erhan is een getalenteerd publieksmenner en acteur, die herkenbare situaties verwerkt in zijn shows. En iedereen kent wel de gevatte stijl van Gunther Lamoot, al jaren een grote naam in de comedywereld. Ook dit jaar zal dj Fluppe voor de muziek zorgen na de optredens. We openen de deuren om 17.30 uur en om 20 uur start Erhan zijn show”, zegt Tom.

“Zondag sluiten we onze driedaagse af met een barbecue ‘apero en eetfestijn à la Kurte Tieze’. De aperitiefbar is open vanaf 11 uur. We willen er een Happy Sunday van maken”, besluit Laurens.

Tickets kan je via de website bestellen of in één van de cafés van Kanegem Dorp of de Pastorie. Voor de Snelle-Sletsenloop betaal je 10 euro, waarbij kinderen tot en met de derde kleuterklas gratis kunnen deelnemen. Voor de comedy-avond betaal je 25 euro, inclusief aperitief, een hapje en een broodje beenhesp. En de barbecue op zondag kost 20 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 11 euro, onder de drie jaar mag je gratis binnen. (TV)

Info: www. desnelletieze.be of De Snelle Tieze op Facebook.