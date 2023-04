De Skalullers gaan er 40 uren tegenaan: “Voorproefje op 40ste Skalulfeesten deze zomer”

De werkgroep Skalulfeesten organiseert vanaf zaterdag 29 april om 10 uur in het Lendeleedse Jeugdhuis Skalul ‘De 40 uren van het Skalul’. “Een voorproefje op de 40ste Skalulfeesten die eind augustus plaatsvinden.”

“Tot maandagmorgen 1 mei om 2 uur is er een marathon met allerlei activiteiten waaronder onze dj-contest waarin we op zoek gaan naar een top-dj voor de komende jaren”, opent Arne Witdouck. Op zaterdag 29 april starten er allerlei activiteiten: bierproeven, een workshop om drie cocktails te maken, een oefensessie voor het befaamde bierpongtornooi tijdens de Skalulfeesten en een kubb-tornooi.

“’s Avonds krijgen de ingeschreven kandidaat-dj’s vanaf 21 uur de kans om in de voetsporen te treden van USED, 5napback of Yolotanker en om misschien de opvolger te zijn van Matt Desire, VNDLS of CTRL ft. San Cierso. De kandidaten draaien die avond en nacht het voorprogramma van een prachtige line-up en krijgen een unieke kans om hun naam in de regio wat bekender te maken. Uiteraard heeft het publiek hierin een stem. Aansluitend wordt het feestje tot in de vroege uurtjes verdergezet met Gud Vibez.”

Het leukst verkleed

“Wie overtuigd is dat hij de beste bierpongskills heeft en iedereen naar huis ‘gooit en drinkt’, of wie gewoon eens wil oefenen voor het officiële bierpongtoernooi van augustus, kan zich inschrijven tijdens ons pre-bierpongtoernooi tijdens de 40 uren van het Skalul! Meedoen kost 20 euro voor 3 potjes bierpong. Er zijn maar 18 plaatsen. Inschrijven kan tot ten laatste 28 april op de facebookpagina Skalulfeesten. Oh ja, het team dat het leukst verkleed is krijgt een extraatje.”

Je kan ook tot uiterlijk 28 april inschrijven voor de bierproeving (15 euro), cocktailsworkshop (20 euro) en het kubb-tornooi. (IB)