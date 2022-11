De Sint maakt intrede van 60 kilometer door Zwevegem

Daags nadat de goedheilige man aanmeerde in Antwerpen, had hij een afspraak met de kinderen van Zwevegem.

De mensen van de Gezinsbond hadden kunnen bemiddelen dat de Sint een hele dag door Groot-Zwevegem toerde. Hij deed dat in stijl met een Mustang cabriolet vergezeld van maar liefst 32 Pieten.

De mensen van de Gezinsbond hadden een parcours uitgestippeld van zo’n 60 kilometer door Zwevegem en zijn deelgemeenten. “Bedoeling is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Overal waar we voorbijkomen wordt de Sint hartelijk toegewuifd en ook de Pieten genieten met volle teugen.”, vertelde ons Luc Depreux van de Gezinsbond.

Ook de Sint was best tevreden. “Na mijn lange reis naar België en gisteren de vermoeiende intrede in Antwerpen, had ik aanvankelijk rust ingeplant. Toch heb ik besloten om vandaag er voor de kinderen te zijn. Het deed echt deugd om opnieuw zoveel blije gezichtjes te zien. Ik ben echt blij dat de Gezinsbond mij gevraagd heeft.”

