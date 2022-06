De Schaduw duikt de Ardooise cultuurzomer in

Op zondag 3 juli duiken ze in cultuurkapel De Schaduw letterlijk en figuurlijk de zomer vol cultuur in. Die middag is de vijver nabij de voormalige Weze kapel het decor van de opening van de culturele zomer in de gemeente.

Na plonsnatte en bloedhete versies rekenen ze er nu op een ideaal weertje om er te genieten aan de waterkant. “Alle ingrediënten zijn aanwezig om die middag te genieten aan de waterkant. We zorgen voor barbecuestelletjes zodat je een zelf meegebracht stukje vlees op de rooster kunt leggen. Er is sfeer met muzikale omlijsting en we openen onze bar met aangepaste drankjes. Wie er zin in heeft kan eveneens een plons maken in de vijver aan de rand van de kapel. De pick nick is gratis, maar we vragen te reserveren via de website van de Schaduw” zegt Jonah Muyle. De schaduw is te bereiken via de Wezestraat en je volgt de bepijling. (JM)