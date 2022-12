De QV organiseert kerstmarkt in hun gezellige stadstuin in Tielt

In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 december organiseren Zora Van Nieuwenhuyse en Marie De Cloet van De QV in hun gezellige stadstuin een traditionele kerstmarkt, telkens vanaf 14 uur.

Na de annulatie van de vorige editie doen de uitbaatsters een nieuwe poging. “Een kerstmarkt is ook zo gezellig! We hebben ook een tuin die ideaal is om zoiets te organiseren en zelf zijn we ook heel erg fan van kerst en alles wat er bijkomt. Mensen komen meer buiten om kerstcadeautjes te kopen en zo is er ook meer leven op straat”, vertelt Zora Van Nieuwenhuyse.

Veel interesse

De interesse in de kerstmarkt was groot. “Het organiseren op zich was niet moeilijk. Nadat we een oproep plaatsten voor kraamhouders waren we verrast door de grote interesse. We waren al snel volzet. We hopen dan ook op een grote opkomst zodat ook de kraamhouders tevreden zullen zijn.”

Er werd gezorgd voor een variatie aan kraampjes. “Je vindt er juwelen, vogeltaarten, snoepgoed, kaartjes, keramiek, houtwerkjes, babyspulletjes, haakwerkjes, hondenspullen, … In deze periode moeten ondernemers elkaar steunen. Op zaterdagnamiddag komt er een koor langs en ’s avonds zal je kunnen dansen op vrolijke deuntjes van Brigitte en Chantal. Op zondagnamiddag krijgen we het bezoek van Radio Figaro.”

Bij een eindejaarsperiode hoort ook een terugblik op het voorbije jaar. “Het was het eerste jaar dat wij de Tieltse Feesten konden organiseren zonder beperkingen. Voor ons was het ook het jaar waarbij we eindelijk onze verbouwing hebben kunnen afronden. We zijn nu verhuisd en dat is natuurlijk voor ons een heel leuk moment. Dat Marie ook meter werd van Sien, was dan ook de kerst op de taart!”

Even vooruit kijken op het nieuwe jaar hoort daar ook bij. “Het blijven wel onvoorspelbare tijden voor iedereen. Zolang de mensen met een lach op hun gezicht buiten gaan, zijn wij ook tevreden. Natuurlijk hopen we dat dit jaar ook het mooie weer van de partij is op de Tieltse Feesten.”

Tot slot geven de uitbaatsters ook hun definitie van kerst. “Voor ons betekent dat vooral tijd doorbrengen met familie en vrienden waarbij er gezellig gegeten en gedronken wordt en de foute kersttruien in overvloed aanwezig zijn.”

(KeMa/foto WMe)