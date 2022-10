De overdekte schaatsbaan van Boudewijn Seapark gaat open

Boudewijn IJspiste Brugge opent op 29 oktober de deuren voor een nieuw schaatsseizoen. Ondanks alle verhoogde kosten heeft de directie beslist om toch de sprong te wagen.

Door de torenhoge energiekosten was het even onzeker of openen wel haalbaar was. Verschillende opties werden onderzocht. Zo koos het park voor een investering van € 7.000 in energiezuinigere verlichting.

Ook het optimaliseren van het vriessysteem wordt verder onderzocht. Dit samen met een onvermijdelijke prijsstijging op het entreeticket, kan de piste wel open. Een schaatsbeurt zal nu € 11 kosten, i.p.v. € 9.

Daar tegenover staat wel dat je met je schaatsticket een volledige namiddag kan schaatsen en op gelijk welk moment kan toekomen. Tijdens de coronaperiode werd de Boudewijn IJspiste beperkt tot maximaal 200 personen per beurt, waardoor er toen tijdslots van 2 uur schaatsen werden ingelast en vaste starttijden. Gelukkig zijn deze maatregelen opgeheven.

Hoop op steun

Het park hoopt ook dat de Belgische regering een stuk kan tegemoetkomen in alle prijsstijgingen. De ijspiste wordt ook in een nieuw kleedje gestoken. Deze investering was al voor de coronaperiode goedgekeurd en kan nu uitgevoerd worden.

Er komt een reusachtig winterlandschapsdecor van maar liefst 114 meter lang op 10 meter hoog. Samen met prachtige, gigantische kroonluchters zal dit voor een magische sfeer op het ijs zorgen. Ook de leuke zeehond-schaatshulpjes zijn er weer, om jonge of onervaren schaatsers extra houvast te geven.