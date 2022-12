De Olifant wint quiz van AutoJunior Motorsport

AutoJunior Motorsport heeft een quiz georganiseerd in zaal Te Velde in Ieper. Vijftien ploegen streden voor de winst en het was uiteindelijk De Olifant die won, met 112 punten, één punt meer dan De roste rozen.

Brijvos vervolledigde het podium, met 104 punten. Op de foto staan Thomas Claus (links) en Louis Vandevyvere (rechts) van het rallyteam AutoJunior Motorsport; tussen hen staat het winnende team De Olifant. (API)