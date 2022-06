De Nacht van Oostende: Stomende zaterdag met onweer

Het Feestcomité van Stene pakte gisteren uit met het eerste deel van de Nacht van Oostende. Voor middernacht werden de 400 à 500 aanwezigen opgewarmd door dj Sven Ornelis.

Het ging er vrij heftig aan toe. Iedereen was vrij uitbundig en blij dat, met zijn allen uit de bol gaan in een feesttent, weer toegelaten was. Misschien was het een voorbode voor het onweer dat even later overtrok. Het kon de feestvreugde niet deren want Swoop en Edje Ska & De Pilchards kwamen nog optreden en de tent helemaal onder stoom zetten.

Vandaag zondag moeten Les Truttes, Oostende Zingt en de dj’s Koony en Mister V voor de ambiance zorgen! (FRO)

© Fons Roets

