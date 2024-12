De mooiste kerststal van het land? Dat is wellicht die van Martin (77) in Knokke-Heist: “Het is mijn passie. Maar hoelang houd ik dit nog vol?”

Voor het zestiende jaar op rij werkte hij met hart en ziel aan de voorbereiding en de opbouw van zijn jaarlijkse kerststal, die tijdens de eindejaarsperiode duizenden bezoekers lokt naar het Heldenplein in Heist. Maar Martin Vanden Broucke (77) hoopt dat hij in de toekomst méér steun en helpende handen krijgt. “Het zou zonde zijn als deze traditie verdwijnt”, zegt Martin.

Het is ondertussen traditie geworden in Knokke-Heist. De opbouw van de indrukwekkende stal op het Heldenplein start in het begin van december en is helemaal klaar net na Sinterklaas. Bewust, want heel wat mensen zijn daar gevoelig aan, weet ook Martin. “De voorbije week zijn we druk in de weer geweest om alles klaar te krijgen”, zegt Martin. “Geloof me, het is als een puzzel die in elkaar past. Maar elk jaar opnieuw ben ik trots op het eindresultaat.”

Ondertussen bouwde Martin de kerststal al voor de 16de keer op. En het resultaat mag je effectief indrukwekkend noemen. Minstens 5.000 lichtjes doen het geheel fonkelen, net als de 18 echte kerstbomen. Dat de indrukwekkende stal van meters breed én hoog tot de verbeelding spreekt, bewijzen de duizenden mensen die tijdens de kerstperiode halt houden in Heist om foto’s te nemen. Zelfs bussen van de cruiseschepen stoppen op het plein om een kijkje te nemen. “Die positieve reacties doen natuurlijk enorm veel deugd. Iedereen is laaiend enthousiast”, zegt Martin. “Maar het belangrijkste is dat de kerststal een soort van samenhorigheidsgevoel met zich meebrengt én het is goed voor de lokale middenstand.” Dat laatste is ook de reden waarom de 77-jarige Vanden Broucke er meer dan vijftien jaar geleden mee begon: om de kerstsfeer te verbeteren.

Passie

“Sindsdien is het echt een hobby en passie geworden. Ik lééf hiervoor”, aldus Martin. “Alleen wordt het jaar na jaar moeilijker om vrijwilligers te vinden die willen helpen met de opbouw. Ook vanuit het gemeentebestuur voelde ik de voorbije jaren te weinig steun. Ik hoop dat ik met het nieuwe bestuur rond de tafel kan gaan zitten. Want ook financieel bijvoorbeeld draag ik de kosten van bijvoorbeeld herstellingen alleen. En nu ben ik nog kerngezond, maar het kan snel keren. En wat dan? Het zou zonde zijn als deze mooie traditie verloren zou gaan. De mensen zien het zó graag. De voorbije dagen kreeg ik tal van complimenten en schouderklopjes. Daarvoor blijf ik het doen, hé. Dat motiveert me.” Op zijn 77ste weet de man niet hoe lang hij de traditie nog zal verder zetten. “Ik hoop zo lang mogelijk, maar uiteindelijk is het mijn gezondheid die daarover zal beslissen.”

Voor de geïnteresseerden: de indrukwekkende kerststal blijft nog tot 9 januari 2025 staan op de Zeedijk ter hoogte van het Heldenplein. (MM)