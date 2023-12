De man van Kaproenken: Paul Willaert is als zesde verkozen bij De Twaalf

Zoals bekend wordt in de zomer van 2024 opnieuw een fietstocht gelanceerd doorheen Oudenburg en haar deelgemeenten rond twaalf bekende inwoners. Eerder werden al Ingrid Claeys, Chris Lamote, Dries Gilliaert, Eliane Vaernewyck en Véronique De Loof voorgesteld. Paul Willaert is de zesde geselecteerde.

De twaalf geselecteerden komen volgend jaar op een levensgroot paneel dat door de stadsdiensten wordt geplaatst op het favoriete plekje van die persoon. Fotograaf Pieter Clicteur haalt elke geselecteerde voor zijn lens voor een fotoshoot.

“We stellen graag de zesde geselecteerde voor: Paul Willaert”, zegt schepen Jonckheere. Paul was beroepshalve 40 jaar diensthoofd centrale verwarming bij de firma Claeys-Verhelst en gaf 30 jaar les in gas- en brandertechnieken aan Syntra Oostende.

Rode draad

Maar Paul is in zijn stad vooral bekend voor zijn bijdrage aan het cultuurleven dat als een rode draad door zijn leven loopt. Zo was hij 12 jaar voorzitter van de Raad van Cultuur. Maar vooral: Paul Willaert is de vereenzelviging van toneelvereniging Kaproenken: als stichter, voorzitter en acteur. Hij richtte in 1975 samen met Jacques Devriendt Kaproenken op. De toneelvereniging speelde heel veel stukken in het parochiale centrum. Denken we maar aan Wie krijgt een baby?, Ik ben er en blijf er, Beschuldigde stap op. Later verhuisde Kaproenken naar cc Ipso Facto waar de acteurs nog altijd optreden.

Met zijn zelfgeschreven Metje Pit, waar hij als pastoor nog een keer zijn lievelingsrol speelde, nam Paul afscheid als voorzitter en acteur.

Als je hem vraagt wat zijn grootste wens is, vertelt hij enthousiast dat hij hoopt dat Kaproenken nog 45 jaar kan bestaan en dat hij nog vele jaren zelf mag genieten van de stukken die zijn toneelvereniging, die nu geleid wordt door Vincent Duflou, brengt.

Arnoldusevocatie

Wat Paul uit zijn grote carrière als voorzitter, regisseur en acteur het meeste bijblijft, is zonder twijfel de Arnoldusevocatie die eind augustus 2015 plaatsvond. Paul zette zich maandenlang met zijn werkgroep in om de evocatie tot een succes te maken en dat lukte ook. “Zo’n 800 bezoekers kwamen kijken en volgden de tien taferelen. Dat was ver buiten mijn verwachtingen. Ik ben nog altijd trots op het hele team dat zich hier toen ten volle voor heeft ingezet.”