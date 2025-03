De kleine Gobbeleintjes van de Peloeze

Het bestuur van de Peloeze Fjèste richt jaarlijks een steeds aantrekkelijker familiefeest in aan het Volkspark. Sinds enkele jaren nodigen ze de Ardooise kids uit voor een winterse indooractiviteit. Dit jaar waren ze te gast in het Hofland en presenteerden ze een heuse Wetenschapsshow. Er werden 210 kinderen genoteerd die op een speelse manier hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid wilden aanscherpen. Er werd een show opgevoerd met wetenschappelijke proeven. Een aantal kinderen mochten als toekomstige Professor Gobbelein mee op het podium. En het liep gelukkig goed af. Ter afronding was er een kindernamiddag met workshops, grime en springkasteel. De aanwezige ouders werden braaf gehouden in de bar. (foto JM)