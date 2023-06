De kampioenen bij de Harelbeekse Darts Federatie zijn bekend

De kampioenen van de Harelbeekse Darts Federatie (HDF) werden onlangs in de bloemetjes gezet.

Bij de dartsploegen waren er twee reeksen. In reeks I eindigde DC De Amigos op de eerste plaats. Tweede werd DC De Symfonie en derde DC In de Pocket. In reeks II werd De Mambo kampioen. De tweede plaats was weggelegd voor DC De Pocket Smijters en de derde plaats voor DC Dos Pocket.

Bij de individuele reeksen voor heren en dames waren er twee reeksen. In reeks I Heren werd Danny Bruneel kampioen, gevolgd door Christophe Coopman en Levi Windels. In reeks II haalde Jonas Vandemeulebroucke de kampioenstitel binnen, gevolgd door Michael Lemahieu en Dempsey Maes.

In reeks I Dames mocht Sonja Salembier als eerste op het podium, gevolgd door Aline Deprez en Fay Anthierens. In reeks II Dames was de kampioenstitel weggelegd voor Tanja Versheure. Tweede was Rilana Rigole en derde Kyani Lutin. (PVH)