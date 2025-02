“De finish is nog steeds bij ons hé, dat wordt vaak vergeten”: burgemeester geïrriteerd over berichtgeving rond Kuurne-Brussel-Kuurne

Zondag staat de voorjaarsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne op de agenda, en voor het tweede jaar op rij zal de start in Kortrijk plaatsvinden. Iets waar Kuurns burgemeester Francis Benoit intussen vrede mee heeft genomen, maar toch blijft het soms nijpen. “Wanneer bepaalde media enkel focussen op de start en ons vergeten, is dat heel pijnlijk voor onze lokale ondernemers die de finish zo goed mogelijk proberen te verzorgen”, aldus de burgervader.

Maar liefst 75 jaar lang was Kuurne het begin- én eindpunt van de koerswedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar kwam daar verandering in, met veel onvrede vanuit het Kuurnse kamp als gevolg. De finish bleef op de Brugsesteenweg in Kuurne, maar de start werd verhuisd naar de Grote Markt in Kortrijk.

“Deze verandering was een noodzakelijk kwaad. Natuurlijk wilden we de koers graag bij ons houden, maar het werd gewoon te duur. Nu kost het ons 7 euro per inwoner om de finish hier te houden, dat is meer dan genoeg. Kortrijk is veel groter, hen kost het slechts 1,5 euro om de start te mogen organiseren. Ik ben al blij dat we deze samenwerking zijn kunnen bekomen. Het blijft gevoelig, maar inwoners die naar de start gaan kijken moeten slechts 5 kilometer afleggen om in Kuurne naar de finish bij te wonen. Voor de regio blijft de koers bestaan én is het een trekpleister, dat is het belangrijkste”, klinkt het bij burgemeester Francis Benoit. (lees verder onder de post)

Moet ferm om mijn tanden bijten … de koers bestaat ook uit een aankomst — Francis Benoit (@FrancisBenoitku) February 28, 2025



Toch liet hij vandaag zijn onvrede blijken in een berichtje op X. “Het stoort me dat er in bepaalde media enkel aandacht wordt geschonken aan de start in Kortrijk. Ik weet ook wel dat de beleving daar altijd anders is, liefhebbers krijgen de kans om hun favoriete wielrenner te zien en foto’s te nemen. Maar onze lokale horeca zet van alles op poten om ook het eindpunt van de wedstrijd zo sfeervol mogelijk in te richten. Tenten, drankstandjes, dj’s… Zij verdienen het óók om in de kijker gezet te worden. Gelukkig blijft het trouwe publiek hier sowieso, dat hebben we vorig jaar ook gezien.”

De overeenkomst tussen de organisatie en de gemeente Kuurne loopt tot 2025, na deze editie moet er dus opnieuw overlegd worden voor de komende zes jaar. Kortrijk heeft de start nog zeker tot volgend jaar beet. Benoit hoopt alvast dat de huidige samenwerking kan verdergezet worden.