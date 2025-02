De favoriete West-Vlaamse adresjes van… Wesley Butstraen

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Wesley Butstraen uit De Panne. Wesley is stafmedewerker bij Toerisme Ieper, runt in BLIJ-beroep Mediaheer en geeft les bij Syntra.

ETEN: La Goulue in De Panne

(foto La Goulue)

“La Goulue is een zeer charmant en authentiek restaurant in De Panne. Ze serveren er (h)eerlijke gerechten uit de Frans-Belgische keuken: een goed stuk filet pur of chateaubriand met saus, tomaat met verse garnalen, tong gebakken in echte boter… Altijd kwaliteit én met verse, handgesneden frietjes. Wij zijn ook fan van de goulue-saus. Een pittig sausje op basis van tomaten dat past bij vlees én vis. Aanrader!”

DRINKEN: ‘t Wit Paard in De Panne

(foto gemeente De Panne)

“’t Wit Paard is een authentiek visserscafé. Een echt volkscafé dat uitgebaat wordt door Muriel. Haar man was vroeger visser. Muriel is heer en meester in haar café. Stoere mannen met een pintje te veel op zullen onder haar oog niets verkeerds doen. Het café is gezellig ingekleed met spreuken aan de muur en vissersbeeldjes. Ik drink er graag een Duveltje of een frisse pils, maar je kunt er ook huisgemaakte picon krijgen.”

SHOPPEN: Ennih in De Panne

(foto Wesley Butstraen) © Wesley Butstraen

“Ik heb een webshop en draag zo goed als elke dag mijn eigen truien. Ennih is een duurzaam, ecologisch kledingmerk. Alles wat we verkopen, hebben we ook zelf uitgetest. De truien hebben opschriften in het West-Vlaams of postcodes, een manier om met trots te laten zien van waar je bent. Zo zijn er truien met IPRLNK, Poperingnoare en Pannenoare op. Ook aan de aangespoelden heb ik gedacht, want ik ben er zelf een.”

Cultuur: Missie 24 in Koksijde

(foto Hetty Helsmoortel)

“Ik zag de eerste show van wetenschapswatcher Hetty Helsmootel in Ieper. Machtig hoe zij op een zeer laagdrempelige en begrijpbare manier over wetenschappelijke experimenten vertelt. Momenteel tourt ze met haar zo goed als uitverkochte voorstelling Missie 2024. Wij gaan kijken op vrijdag 7 februari in CasinoKoksijde. In de show onthult ze fascinerende technologische doorbraken van het afgelopen jaar. Benieuwd!”