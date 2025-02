De favoriete West-Vlaamse adresjes van… Tom Termote

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Tom Termote uit Desselgem. Tom is docent cybersecurity technology en expert mediawijsheid bij Vives. Hij geeft ook lezingen in scholen en voor verenigingen rond de gevaren van het internet.

ETEN: Burgerlijk in Deerlijk

“Wie echt eens een ongelooflijk lekkere burger wil eten, moet daarvoor afzakken naar Burgerlijk in Deerlijk. Veruit de beste burgerzaak in de regio, durf ik zeggen. Niet groot, niet chic, maar wel de plek voor goeie, vers gemaakte premium burgers die geserveerd worden met heerlijke american potatoes. Mijn favoriet is er de Ploatseburger, hun ‘signature’ burger die vernoemd werd naar eethuis de Ploatse.”

DRINKEN: Cultuurcafé in Waregem

“Sinds deze zomer heeft cultureel centrum De Schakel in Waregem een horecazaak. Het Cultuurcafé is een ware verademing voor Waregem, de stad had nood aan deze hotspot vlakbij deze cultuurplek waar liefhebbers van cultuur, cinema, toneel en concerten kunnen samenkomen. Het Cultuurcafé is een gezellige plek om te blijven plakken na een voorstelling en nieuwe mensen te leren kennen.”

SHOPPEN: The Old Barn in Waregem

“Misschien een atypisch adresje, maar ik wil hier tattoostudio The Old Barn in Waregem tippen. Uitbater Timon Minjau zet niet alleen schitterende tatoeages, hij is ook nog eens een bijzonder warm mens. Iemand die luistert, rustig is en met wie je een aangenaam gesprek kunt voeren. Hij is zowat onze lokale Tijs Vanneste. Een aanrader voor wie op zoek is naar een professioneel gezette tattoo én een gezellige babbel.”

CULTUUR: Carte Blanche in Kortrijk

“Het kunst- en cultuurfestival Carte Blanche wordt op zaterdag 22 en zondag 23 februari georganiseerd door Ponyvalent in de Budascoop in Kortrijk. Ponyvalent is een cultuurvereniging gericht op jonge creatievelingen. Zij staan dan ook centraal tijdens deze cultuurhappening. Ponyvalent geeft jongeren carte blanche om een werk tentoon te stellen en je geniet er ook van het theaterstuk Binnen de lijntjes, een eigen productie.”