De favoriete West-Vlaamse adresjes van… Maaike Vanderstraete aka Akina

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Maaike Akina Vanderstraeten uit Ieper. Met haar eerste single Why haalde Akina vanuit het niets meer dan 30.000 streams op Spotify. Zopas lanceerde ze de song Too Sweet.

ETEN: Jomé in Ieper

(foto Unsplash)

“Jomé is een sandwichbar in de Stationsstraat in Ieper. De zaak ligt op wandelafstand van bij mij thuis, maar dat is niet de enige reden waarom ik er zo graag kom. Ze hebben er echt de beste vers belegde broodjes. Het aanbod is heel uitgebreid, toch kies ik meestal voor een broodje met americain preparé. Een echte klassieker dus. Bij Jomé kan je trouwens ook ontbijten.”

DRINKEN: Les Halles in Ieper

(foto Marktcafé Les Halles)

“Ik ga heel graag iets drinken in Marktcafé Les Halles in Ieper. Zeker als het terras uitstaat, want dan krijg je het prachtige uitzicht op de Grote Markt er gratis bij. Het café ligt echt pal in het midden op de markt, wat ik echt een pluspunt vind qua locatie. De bediening is er bovendien erg vriendelijk. Vroeger dronk ik er graag een sangria, maar sinds ik een zoontje heb, hou ik het meestal bij iets fris, zoals een cola.”

SHOPPEN: Famiflora in Moeskroen en De Panne

“Dit is misschien een atypisch shopadresje, maar ik tip hier graag Famiflora. Dit tuincentrum heeft vestigingen in Moeskroen en De Panne. Ik vind het heel leuk om dit te doen in het weekend. Het is een traditie dat we er samen met de familie een halve daguitstap van maken. Ze hebben er een heel uitgebreid aanbod aan planten, bloemen, decoratie… Je vindt er altijd wel iets. Heel tof is dat je er ook iets kunt eten en drinken.”

CULTUUR: Mufasa in Kinepolis Kortrijk

(beeld Disney)

“Onlangs heb ik enorm genoten van Mufasa: The Lion King. Deze film bekeek ik met een vriendin in Kinepolis in Kortrijk. We waren allebei aangenaam verrast. De film vertelt de legende van Mufasa aan de jonge leeuwenwelp Kiara, dochter van Simba en Nala. Beyoncé en haar dochter Blue Ivy Carter spreken trouwens respectievelijk de stemmen in van Nala en Kiara. Aanrader!”