De favoriete West-Vlaamse adresjes van … Layla Dupon

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Layla Dupon uit Wijnendale. Layla is het gezicht achter keramiekatelier PLEK 62 en ze is ook docent Beeld aan Vives in Torhout.

ETEN: Los in Torhout

“Restaurant LOS vind je op een boogscheut van Kasteel Wijnendale. Ik ben al acht jaar vegetariër en dikwijls zijn er enkel kaaskroketten voor ons. LOS heeft altijd een vegetarische optie om duimen en vingers bij af te likken. Chef-kok Floor maakt haar keramiek zelf, dat vind ik persoonlijk echt een meerwaarde. Elke keramist zal het bevestigen: wij draaien altijd alle bordjes en kommetjes om, om te zien wie ze gemaakt heeft.”

DRINKEN: Andromeda in Oostende

“Ik was een hele periode bijna dagelijks in Oostende, dus ik dacht dat ik zowat alle leuke adresjes kende. Maar onlangs ontdekte ik met vriendinnen een heel leuke plek. Het Andromeda Hotel op de zeedijk in heeft een supergezellige bar. Je waant je er meteen in een andere wereld. Niet alleen de mooie setting met het zicht op zee spreken tot de verbeelding, ook het aanbod cocktails en mocktails doet dat.”

SHOPPEN: Studio Happy in Torhout

“Vorige maand ben ik mama geworden, mijn focus ligt momenteel dus vooral op babykleding – en niet op mezelf. Daarom tip ik hier graag de webshop van Studio Happy. Je vindt er de leukste babyartikelen. Het aanbod wordt samengesteld door Rieke, net als ik een jonge mama en dito onderneemster. Daarom zet ik haar graag in de kijker. Eind maart opent er trouwens een fysieke winkel in Torhout.”

CULTUUR: Jonge Makers in Brugge

“Vorig jaar behaalde ik een topdrieplaats in de Prijs Jonge Makers, een organisatie van Handmade in Brugge en Turbo. Jaarlijks gaan zij op zoek naar jong, beloftevol talent. Ook mensen buiten Brugge kunnen deelnemen, zoals ik. Het heeft echt deuren geopend. Handmade in Brugge heeft trouwens ook een shop in het Sashuis in Brugge, met producten en creaties van ambachtelijke makers verkocht. Aanrader!”