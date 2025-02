De favoriete adresjes in West-Vlaanderen van… Sofie Cloet

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Sofie Cloet uit Brugge. Sofie is leerkracht en auteur van Verkocht en Ontdooid, twee romans die zich afspelen in Brugge.

ETEN: Terra Promessa in Brugge

“Terra Promessa is een Italiaans restaurant in hartje Brugge. Het wordt uitgebaat door mijn nicht Stéphanie en haar man een Italiaan Antonio. Je eet er authentieke, traditionele vlees- en visgerechten, pasta en pizza. Zelf kies ik al snel voor een pizza quattro formaggi of linguine al tartufo, dat is een pastagerechtje met truffelsaus, spek en champignons. Ook de huisgemaakte limoncello is een aanrader!”

DRINKEN: Kaffee Kamiel in Brugge

“Kaffee Kamiel in Brugge is by far mijn favoriete stekje om iets te drinken. Deze gezellige zaak is gelegen in het Zilverpand. Een mooie locatie pal in het centrum, maar niet overbevolkt door toeristen. Wat mij betreft serveren ze er de beste chai latte – of toch de beste die ik al gedronken heb. Daarbij eet ik graag een dessertje of een taartje, zoals de warme appelcrumble. Heerlijk!”

SHOPPEN: Lireina

“Lireina is een kledingzaak met boetieks in Zedelgem, Sint-Idesbald en binnenkort ook in Brugge. Ik vind altijd mijn goesting in het aanbod. Heel leuk is dat ze ook merken hebben voor wie iets meer rondingen heeft. Ook de persoonlijke service is een pluspunt. Je wordt er altijd heel vriendelijk ontvangen. Ik voel me ook nooit geforceerd om iets te kopen. Bij Lireina wil men echt oprecht dat je er op je best uitziet.”

CULTUUR: Uilenspiegelmuseum in Damme

“Hier tip ik graag het Uilenspiegelmuseum in Damme. Dit museum voor jong en oud werd recent vernieuwd en is ideaal om te combineren met een fietsritje en/of een etentje in Damme. Zoals de naam al doet vermoeden, staat het museum in het teken van Tijl Uilenspiegel. Het museum legt de nadruk op de verhalen van de ondeugende, rebelse en humoristische Uilenspiegel en plaatst ze in hun historische context.”