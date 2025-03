De favoriete adresjes in West-Vlaanderen van … Lore Sabot

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: Lore Sabot uit Ichtegem. Lore werd in 2024 gekroond tot Miss Exclusive Water en verkozen tot de Krak van Ichtegem.

ETEN: Wu-Shi in Bredene

“Ik ben een sushilover. Voor de beste sushi moet je bij Wu-Shi Rolls & Bowls in Bredene zijn. Zoals de naam het al verraadt, kan je er meer dan enkel sushi eten. Bij Wu-Shi serveert men gerechten uit de Aziatische keuken met een Europese toets. De zaak is bovendien heel mooi en sfeervol ingericht. De ideale plek om een ontspannende avond te beleven en je te laten verrassen door de heerlijke gerechtjes.”

DRINKEN: C-Bar in Middelkerke

“C-Bar is gelegen in Silt, het nieuwe casino van Middelkerke. In deze stijlvolle, gezellige bar geniet je van het uitzicht op de zee. Het is een fantastische plek om nog even na te genieten na een strandwandeling of om een prachtige zonsondergang mee te pikken. Mijn favoriete drankje? Een pornstar martini, dat is een zoete cocktail op basis van vodka en passievruchten.”

SHOPPEN: Giselle in Torhout

“Ik ben een fashionista en besteed graag aandacht aan mijn kleding en uiterlijk. Zo graag, dat ik een opleiding tot styliste heb gevolgd. Met de juiste kleding, kan je zo veel meer bereiken. Zoals je zelfvertrouwen versterken. Bij Giselle in Torhout vind ik altijd mijn ding. Zaakvoerster Nikita heeft heel veel gevoel voor stijl en dat weerspiegelt zich in de elegante collecties die ze samenstelt uit merken als Pinko en March23.”

CULTUUR: De Instagrannie in Moorslede

(foto Het Prethuis)

“Ik kijk uit naar De Instagrannie, de nieuwste komedie van Het Prethuis. Ik zag eerder al Ernst en Vermaak, De Padelburen en Dolly. Ik heb enorm genoten én gelachen tijdens deze komedies, gebracht in het West-Vlaams. De nieuwste voorstelling pik ik mee in april in Moorslede, maar het stuk wordt nog op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen gespeeld. Wees wel snel, want er zijn al heel wat voorstellingen uitverkocht.”